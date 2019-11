Sportpistole: Martin Hecht mit Saison-Bestleistung

Zweiter Durchgang der Rundenwettkämpfe des Schützenkreis Biberach-Iller mit der Sportpistole: Reinstetten bleibt Tabellenführer in der Kreisliga A. Trotz der 772:780-Ringe-Niederlage der ersten Mannschaft des SV Reinstetten gegen den SV Umlachtal Fischbach I konnten die Reinstetter ihre Tabellenführung verteidigen. Tabellenzweiter SV Essendorf trat beim SV Laupheim II nur mit zwei Mann an, verlor mit 483:783 Ringen und somit auch Platz zwei.

Das beste Ergebnis des Durchgangs erzielte die Zweite des SV Ringschnait beim 792:770-Ringe-Sieg gegen die SGi Biberach I. Ebenfalls gut in Schuss zeigte sich Ringschnaits Erste beim 769:709-Ringe-Erfolg gegen die Dritte der SGi Bad Schussenried. Die Ringschnaiter Stephan Schwarz mit 273 und Natalja Geddert Rolla mit 272 Ringen erzielten in der Kreisliga A die besten Einzelergebnisse. Tabellenführer SV Reinstetten II verteidigte in der Kreisliga B Platz eins.

In einer ausgeglichenen Partie konnte der SV Birkenhard I bei der SGi Bad Schussenried II einen 750:749-Ringe-Sieg feiern. Die Dritte und Vierte des SV Reinstetten mussten Niederlagen einstecken. Der SV Reinstetten III verlor zu Hause gegen die Zweite der SGi Biberach mit 685:741 Ringen. Der SV Birkenhard III bezwang den SV Reinstetten IV mit 722:686 Ringen. Die Zweite von Birkenhard gewann gegen den SV Ringschnait III mit 701:683 Ringen. Mit überragenden 275 Ringen war der Birkenharder Martin Hecht der beste Einzelschütze.