Sportliches Großprojekt nimmt Form an

Noch hängen überall Kabel von der Decke, 40 Bauarbeiter und Handwerker arbeiten zurzeit täglich gleichzeitig auf der großen Baustelle hier mitten in der Biberacher Innenstadt. Geschafft wird auf mehreren Etagen gleichzeitig. Handwerklicher Mehrkampf, quasi. „Gut 20 Kilometer Kabel haben wir schon verlegt“, ruft der Elektriker auf Nachfrage herüber. Christian Heinzel ist zufrieden. „Das ist ein super Team insgesamt, Handwerker und Architekten.“

Voraussichtlich Anfang November soll hier – nach insgesamt nur einem Jahr Bauzeit – alles fertig sein. Kunden aus Biberach und der ganzen Region sollen dann ein völlig neues Einkaufserlebnis über mehrere Etagen im Sportbereich erleben können – und das mitten in der Biberacher City auf dann 1700 Quadratmetern.

Dass das Multimillionenprojekt in der Biberacher Innenstadt eine sportliche Herausforderung für alle Beteiligten werden würde, war von Anfang an klar. „Es gab nur die Entscheidung: Entweder in einem Jahr schaffen, oder lassen. Ansonsten wäre das Projekt auch finanziell aus dem Ruder gelaufen und für uns nicht machbar gewesen“, blickt der Biberacher Einzelhändler zurück. Denn für die deutlich mehr Quadratmeter Verkaufsfläche mussten Christian Heinzel und seine Frau Beate ja bereits vor einem dreiviertel Jahr die Ware ordern. Würde sich der Bau hinauszögern, würde das Familienunternehmen finanziell ins Stolpern geraten. Doch nach wie vor sind alle Beteiligten in der Spur. „Unsere Architekten haben uns versprochen, dass das innerhalb eines Jahres klappt. Von unserem Architektur-Büro JKLM ist auch jeden Tag jemand auf der Baustelle. Alle Handwerker arbeiten parallel ihre Gewerke ab, das war die Bedingung, dass der Zeitplan überhaupt klappen kann.“ Am 15. Oktober 2011 war das Rennen um das Millionenprojekt in der City gestartet. Bis heute läuft alles nach Plan. Alle Achtung.

„Natürlich waren und sind wir uns des Risikos bei diesem Projekt bewusst“, sagt Christian Heinzel. Doch trotz der finanziellen Herausforderung ist das Unternehmer-Ehepaar zuversichtlich. „Wir hatten bisher tolle, treue Kunden und gute Umsätze in Biberach, sonst hätten wir diese Investition gar nicht stemmen können. In Biberach gibt es einen Markt auch für ein großes Sporthaus. Künftig haben wir natürlich ein größeres Einzugsgebiet und wollen ganz klar ein Gegengewicht im Sportbereich zu Sport Sohn in Ulm und Sport Reischmann in Ravensburg sein“, erklärt der gebürtige Biberacher. Künftig gehört er zu den 70 größten Intersport-Häusern in ganz Deutschland.

2006 hatte Heinzel das aus dem Jahr 1450 stammende Patrizierhaus in der Gymnasiumstraße gekauft. „Da war schon klar, dass wir versuchen wollen, alle drei Häuser zu verbinden“, blickt Heinzel zurück. Das alte Haus wurde komplett entkernt, das Haus in der Mitte komplett neu errichtet. Künftig werden auch die Kunden die verschiedenen Baustile von innen während des Einkaufens sehen können. Drei verschiedene Häuser werden derzeit zusammengeführt, die Verbindungen sind teilweise aus Glas. „Das wird ein ganz besonderes Wechselspiel mit dem Licht werden“, freut sich der 44-jährige Unternehmer schon. Alte Elemente wie die Holzbalken einer originalen Drempelwand des Patrizierhauses werden erhalten und sind auch künftig zu sehen.

Mit im Team seien von Anfang die Kreisparkasse Biberach und Baubürgermeister Kuhlmann gewesen, die beide das Projekt mit Kräften unterstützten, um etwas für die Biberacher Innenstadt zu tun. „Wir tun was für Biberach“, sagt Heinzel selbstbewusst und nicht ohne Stolz. Vor allem der Aspekt, dass künftig der Bereich Gymnasiumstraße eine Belebung erfahren wird, sei der Bauverwaltung wichtig gewesen. Christian und Beate Heinzel haben mit der Investition von mehreren Millionen aus der heutigen Notwendigkeit im Einzelhandel eine Tugend gemacht. Hätten nicht alle an einem Strang gezogen, hätte das Biberacher Unternehmerpaar die Stadt wohl Richtung Augsburg verlassen.

„Kundenfreundlichkeit, wie ein Aufzug für Kinderwagen, ist heute ein Standard. Heute wollen die Kunden ein Einkaufserlebnis, nur so können wir uns vom Internet abgrenzen. Ich glaube, da müssen viele Einzelhändler noch umdenken“, so Heinzel. Eine Lounge, eine Kinderspielecke, ein Testparcours für Wanderschuhe, all dies wird es im neuen Intersport Heinzel geben. Fünf neue Mitarbeiter hat er schon eingestellt, die Zahl der Stellen werde er nach der Neueröffnung sukzessive erhöhen. Der 44-Jährige glaubt an die ungebrochene Nachfrage im Sportbereich. „Alles, was mit Outdoor und Naturerlebnis zu tun hat, ist momentan ein Trend. Auch das Gesundheitsbewusstsein der Leute nimmt zu, Laufen und Nordic Walking sind ein Renner.“

Biberach - Noch hängen überall Kabel von der Decke, 40 Bauarbeiter und Handwerker arbeiten zurzeit täglich gleichzeitig auf der großen Baustelle hier mitten in der Biberacher Innenstadt. Geschafft wird auf mehreren Etagen gleichzeitig. Handwerklicher Mehrkampf, quasi. "Gut 20 Kilometer Kabel haben wir schon verlegt", ruft der Elektriker auf Nachfrage herüber. Christian Heinzel ist zufrieden. „Das ist ein super Team insgesamt, Handwerker und Architekten.“ Voraussichtlich Anfang November soll hier - nach insgesamt nur einem Jahr Bauzeit - alles blitzeblank und nach neuesten Einrichtungsrichtlinien dekoriert sein. Kunden aus Biberach und der ganzen Region sollen dann ein völlig neues Einkaufserlebnis über mehrere Etagen im Sportbereich erleben können - und das mitten in der Biberacher City auf dann rund 1700 Quadratmetern.

Dass das Multimillionenprojekt in der Biberacher Innenstadt eine sportliche Herausforderung für alle Beteiligten werden würde, war von Anfang an klar. "Es gab nur die Entscheidung: Entweder in einem Jahr schaffen, oder lassen. Ansonsten wäre das Projekt auch finanziell aus dem Ruder gelaufen und für uns nicht machbar gewesen", blickt der Biberacher Einzelhändler zurück. Denn für die deutlich mehr Quadratmeter Verkaufsfläche mussten Christian Heinzel und seine Frau Beate ja bereits vor einem dreiviertel Jahr die Ware ordern. Würde sich der Bau hinauszögern, würde das Familienunternehmen finanziell ins Stolpern geraten. Doch nach wie vor sind alle Beteiligten in der Spur. "Unsere Architekten haben uns versprochen, dass das innerhalb eines Jahres klappt. Von unserem Architektur-Büro JKLM ist auch jeden Tag jemand auf der Baustelle. Alle Handwerker arbeiten parallel ihre Gewerke ab, das war die Bedingung, dass der Zeitplan überhaupt klappen kann." Am 15. Oktober 2011 war das Rennen um das Millionenprojekt in der Biberacher City gestartet. Bis heute läuft alles nach Plan. Alle Achtung.

"Natürlich waren und sind wir uns des Risikos bei diesem Projekt bewusst", sagt Christian Heinzel. Doch trotz der finanziellen Herausforderung ist das Unternehmer-Ehepaar zuversichtlich. "Wir hatten bisher tolle, treue Kunden und gute Umsätze in Biberach, sonst hätten wir diese Investition gar nicht stemmen können. In Biberach gibt es einen Markt auch für ein großes Sporthaus. Künftig haben wir natürlich ein größeres Einzugsgebiet und wollen ganz klar ein Gegengewicht im Sportbereich zu Sport Sohn in Ulm und Sport Reischmann in Ravensburg sein", erklärt der gebürtige Biberacher. Künftig gehört er zu den 70 größten Intersport-Häusern in ganz Deutschland.

2006 hatte Heinzel das aus dem Jahr 1450 stammende Patrizierhaus in der Gymnasiumstraße gekauft. „Da war schon klar, dass wir versuchen wollen, alle drei Häuser zu verbinden“, blickt Heinzel zurück. Das alte Haus wurde komplett entkernt, das Haus in der Mitte komplett neu errichtet. Künftig werden auch die Kunden die verschiedenen Baustile von innen während des Einkaufens sehen können. Drei verschiedene Häuser werden derzeit zusammengeführt, die Verbindungen sind teilweise aus Glas. „Das wird ein ganz besonderes Wechselspiel mit dem Licht werden“, freut sich der 44-jährige Unternehmer schon. Alte Elemente wie die Holzbalken einer originalen Drempelwand des Patrizierhauses werden erhalten und sind auch künftig zu sehen.

Mit im Team seien von Anfang die Kreisparkasse Biberach und Baubürgermeister Kuhlmann gewesen, die beide das Projekt mit Kräften unterstützten, um etwas für die Biberacher Innenstadt zu tun. „Wir tun was für Biberach“, sagt Heinzel selbstbewusst und nicht ohne Stolz. Vor allem der Aspekt, dass künftig der Bereich Gymnasiumstraße eine Belebung erfahren wird, sei der Bauverwaltung wichtig gewesen.

Christian und Beate Heinzel haben mit der Investition von mehreren Millionen aus der heutigen Notwendigkeit im Einzelhandel eine Tugend gemacht. Hätten nicht alle an einem Strang gezogen, hätte das Biberacher Unternehmer-Ehepaar die Stadt wohl Richtung Augsburg verlassen. „Kundenfreundlichkeit wie ein Aufzug für Kinderwagen ist heute ein Standard. Heute wollen die Kunden ein Einkaufserlebnis, nur so können wir uns vom Internet abgrenzen. Ich glaube, da müssen viele Einzelhändler noch umdenken“, so Heinzel weiter. Eine Lounge, eine Kinderspielecke, ein Testparcours für Wanderschuhe, all dies wird es im neuen Intersport Heinzel geben. Fünf neue Mitarbeiter hat er schon eingestellt, die Zahl der Stellen werde er nach der Neueröffnung sukzessive erhöhen. Der 44-Jährige glaubt an die ungebrochene Nachfrage im Sportbereich. „Alles, was mit Outdoor und Naturerlebnis zu hat, ist momentan ein Trend. Auch das Gesundheitsbewusstsein der Leute nimmt zu, Laufen und Nordic Walking sind ein Renner.“

Nachhaltigkeit war dem Biberacher auch beim Bau wichtig. Eine Wärmepumpe heizt die Gebäude und kühlt sie im Sommer. „Unsere Kinder vor allem werden später etwas von diesem Großprojekt haben“, sagt Christian Heinzel. Er hofft es jedenfalls.