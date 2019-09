Sportler zeigen in Biberach Bestleistungen

Im Zeichen des Kunstradsports ist der vergangene Samstag in der Paul-Heckmann-Kreissporthalle in Biberach mit den zweiten German Masters sowie der dritten und vierten WM-Qualifikation zur Hallenrad-WM Anfang Dezember in Basel gestanden. Der RMSV Bad Schussenried um Organisatorin Martina Quecke, die zusammen mit Sohn Michael die erst im April übernommene Veranstaltung top organisiert hatte, war nach dem Finale erleichtert. „Es hat alles geklappt, Technik, Musik, Bewirtung – und die Sportler hatten hier genügend Einfahrflächen.“

Die Sportler pushten sich am Samstag gegenseitig zu neuen Bestleistungen. Zwei Durchgänge hatten dabei die Kader-Athleten zu absolvieren. Bundestrainer Dieter Maute (Tailfingen) zeigte sich zufrieden. „Die Mannschaft für Basel nimmt langsam Formen“, so sein Fazit. „In allen Disziplinen haben noch mehrere Sportler die Chance, bei der WM dabei zu sein. Im Einer Männer dürfte Lukas Kohl fast durch sein.“

Was die Einer Frauen boten, war grandios. 28 Sportlerinnen waren angetreten. Die drei möglichen WM-Kandidatinnen trieben sich gegenseitig zu Höchstleistungen. Maren Haase (Hoffnungsthal) setzte mit 185,7 die zu überbietende Marke in Runde eins, die Mattea Eckstein (Stuttgart) mit 177,4 nicht knacken konnte. Viola Brand (Unterweissach) zeigte sich gut in Form und fuhr mit 194,71 eine neue Bestleistung raus. Milena Slupina (Bernlohe) musste sich dieses Mal mit 194,63 knapp geschlagen geben. Und im abendlichen Finale legte Haase 185,66 vor. Viola Brand konterte mit 193,39. Milena Slupina als letzte Starterin war lange auf der Siegerstraße. Dann ein Absteiger und Prozentabzüge, die sie 4,4 Punkte kosteten. Mit 189,09 reihte sie sich zwischen Brand und Haase ein.

Weltmeister führt weiter deutlich

Dass Weltrekorde nicht jedes Mal fallen, hatte Weltmeister Lukas Kohl (Kirchehrenbach) schon im Vorfeld angedeutet. Im Vorkampf musste er vom Kunstrad, trotzdem 204,53. Und auch im Finale musste er einmal vom Rad. Die Kehrstandsteiger-Drehung wurde im zum Verhängnis. Trotzdem 208,05 Punkte. „Gerade das Finalergebnis ist fast so hoch wie der langjährige Weltrekord von David Schnabel“, so das Resümee von Lukas Kohl. „Meine hervorragende WM-Quali-Serie ging erfolgreich weiter.“ Damit führt er die WM-Wertung mit 836,78 Punkten recht deutlich an. Und dahinter entwickelt sich ein Zweikampf. Max Maute (Tailfingen) und Marcel Jüngling (Dornheim) haben jetzt 748,36 beziehungsweise 763,45 (Jüngling) auf ihrem WM-Konto stehen.

Und auch im Zweier geht der Dreikampf am 5. Oktober beim German-Masters-Finale in Weil im Schönbuch weiter. Im Zweier der Frauen wechseln sich Lena und Lisa Bringsken (Böhl-Iggelheim) sowie Sophie-Marie Nattmann (Gutach) ab. Mal sind die Bringskens vorn wie in der Vorrunde mit 136,78 zu 134,25, dann im Finale Nattmann/Wurth mit persönlicher Bestleistung von 143,08 vor den Pfälzerinnen mit 139,58. Das dritte mögliche WM-Paar Selina Marquardt/Helen Vordermeier (Oberjesingen) hatte in der Vorrunde bereits bei der ersten Übung Probleme, dem Sattelkopfstand/Lenkerhandstand. Nur 120,9, trotzdem sollte es fürs Finale reichen. Dort jedoch Bestleistung mit 137,03. Stand der WM-Wertung: Wurth/Nattmann mit 565,01, vor den Bringsken 763,24 und Marquardt/Vordermeier 503,86.

In der offen Klasse gewannen die zweifachen Weltmeister Serafin Schefold/Max Hanselmann (Öhringen) auch Durchgang drei und vier mit 157,8 beziehungsweise 163,5 Punkte. Die mehrfachen Weltmeister Andre und Benedikt Bugner (Klein-Winternheim) folgten dahinter mit 155,2 und 156,45. Ins Finale fuhr sich das Schweizer Paar Lukas Burri/Fabienne Hammerschmidt mit Bestleistung von 153,03 Punkten. Im Finale landeten sie auf Platz drei mit 145,97.

Sichtlich genießen konnten Matthias und Michael Quecke (Bad Schussenried) ihren Finalauftritt aufgrund der Veranstalter-Wildcard. Groß war der Applaus für ihre 128,97. „Wir wollten unseren Freunden einmal live zeigen was wir drauf haben“, so die beiden Lokalmatadoren. In der Vorrunde leisteten sich die beiden einen Patzer beim Reitsitzsteiger mit Schultersitz „Das war ein leichtsinniger Absteiger,“ so Matthias. „Ich war schon etwas mehr aufgeregt als sonst bei einem German-Masters-Start. Es ist schon etwas anderes, Daheim zu starten. Im Finale waren viele Schussenrieder, Freunde und Familie da. Ist für uns kein Vorteil, da der Druck höher ist.“ Sie seien trotzdem sehr motiviert gewesen, weil sie zeigten wollten, was sie können, ergänzte Michael, der zusammen mit Mutter Martina dies Veranstaltung organisiert hatte. „Im Vorfeld habe ich sehr viel mitgeholfen doch am Wettkampftag konnten wir uns auf den Sport konzentrieren.“

Knapp an der Bestleistung vorbei

Direkt nach ihrer Finalkür gaben sie bei Hallensprecherin Silke Buck ein Interview. Matthias Quecke sagte: „Ein paar kleine Wackler waren schon drin, aber wir fuhren knapp an unserer Bestleistung vorbei.“ Diese liegt bei 130,87, ausgefahren sind sie 128,97. Und Michael ergänzte: „Für die DM auf diesem Programm aufbauen und für das nächsten Masters am 5. Oktober nochmals so eine Kür zu zeigen, das ist unser nächstes Ziel.“

Nicht ganz optimal lief es für die Europameister Patrick Tisch/Nina Stapf (Magstadt). Drei Absteiger in der Vorrunde bedeuteten 140,19 Punkte und nur Rang vier, B-Finale. Hier zeigten sie ihre Klasse. Nach dem Vorkampf klappte auch im Finale der Übergang vom Reitsitzsteiger mit Schulterstand in den Steuerrohrsteiger, den sie als einziges Zweier-Paar zeigen. Und der Rest? Ohne Probleme, sodass 159,99 Punkte, eine neue Bestleistung, aufleuchtete. In der WM-Wertung führen die Weltmeister mit 645,05 jetzt vor den Bugners 605,36 und Tisch/Stapf mit 599,86.