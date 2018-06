Sportler meistern Königsetappe bei 30 Grad

Der Radtreff Biberach hat eine viertägige Dolomitentour unternommen. „Schön, aber schwer“, lautete das Fazit der Sportler.

Die 25 Mitglieder des Radtreffs Biberach und ihr Teamleiter Stefan Fischbach starteten ihre Touren von Arabba im Herzen der Dolomiten aus. Drei mittelschwere und eine sehr schwere „Königsetappe“ standen auf dem Programm. Wegen des labilen Bergwetters musste das ein oder andere Mal kurzfristig umgeplant, doch es gelang, fast alle Teilnehmern weitgehend trocken über die Dolomitenpässe zu führen. „Natürlich gehörte da ein wenig Glück, aber auch jede Menge Bergerfahrung dazu“, sagt Stefan Fischbach, der froh war, dass niemand in die zum Teil heftigen Gewitter und Regenschauer kam. Froh war er auch, dass niemand stürzte auf den wie er sagt zum Teil katastrophalen Straßenverhältnissen eingehandelt hatte.

Gerade auf der „Königsetappe“ erwies sich der Teambus als Begleitfahrzeug und Verpflegungsstelle als goldwert. Hohe Temperaturen um über 30 Grad machten die beiden extrem steilen Pässe, Passo Duran (1601 Meter) und Passo Staulanza (1773Meter) noch schwieriger und der vermeintlich leichte Schlussanstieg mit dem Passo Santa Lucia (1480 Meter) wurde zur richtigen Kraft- und Willensprobe. So kamen an diesem Tage nach 110 Kilometern und fast 3000 Höhenmetern alle erschöpft, aber glücklich am Hotel an.

„Die weiteren Tage waren die Touren nicht mehr ganz so lang, jedoch mit vielen Höhenmeter immer noch schwer genug“, berichten die Sportler. So wurden die schönsten Dolomitenpässe wie der Passo Pordoi (2239 Meter), Passo Fedaia (2057 Meter), Passo Sella (2244 Meter), Passo Grödnerjoch (2121 Meter),Passo Campalongo (1875 Meter), Passo Pellegrino (1918 Meter), Passo Valparola (2192 Meter) und der Passo Falzarego (2105 Meter) bezwungen.

Entschädigt wurden die Teilnehmer für ihre Anstrengungen durch die grandiosen Ausblicke und die tolle Landschaft. „Super schwer, aber unvergesslich schön“ , lautete die einhellige Meinung am Ende der Tour.