Sportkreis verleiht mehrere Preise bei Sportlerehrung

Die gemeinsame Sportlerehrung des Land- und Sportkreises Biberach findet am 8. Februar 2019 in der Biberacher Gigelberghalle statt. Bei dieser werden nicht nur erfolgreiche Sportler ausgezeichnet, sondern auch der Anerkennungspreis für besonderes Engagement, der EnBW-Sportjugendpreis und der Sportfotopreis vergeben. Anträge für einen der Preise sind laut Sportkreis Biberach einzureichen per E-Mail an info@sportkreis-biberach.de. Letzter Abgabetermin ist der 11. Januar 2019.

Anerkennungspreis für besonderes Engagement: Zusammen mit der Kreissparkasse Biberach möchte der Sportkreis Biberach jene unentbehrlichen „stillen Helfer“ auszeichnen, ohne die Vereinsarbeit nicht funktionieren würde: Menschen, die zum Beispiel den Sportplatz mähen, Eintrittsgelder kassieren oder herausragende Trainingsarbeit leisten.

EnBW-Sportjugendpreis: Mit diesem Preis sollen herausragende Erfolge von Jugendmannschaften und eine überdurchschnittliche Jugendarbeit honoriert werden. Der Preis ist mit insgesamt 1000 Euro dotiert – für den ersten Platz gibt es 500 Euro, den zweiten 300 und den dritten 200 Euro.

Sportfotopreis: Der Sportkreis Biberach schreibt zusammen mit der Toto-Lotto-Gesellschaft den Sportfotopreis aus. Er wird vergeben für Fotos, die die besonderen Momente und Emotionen im Sportjahr 2018 eingefangen haben. Der Sportfotopreis ist ebenso mit 1000 Euro dotiert (1. Preis: 500 Euro, 2. Preis: 300 Euro, 3. Preis: 200 Euro).