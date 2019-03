Sportkreis Biberach erhält künftig 40 000 Euro

Wenn es nach den Mitgliedern des Verwaltungs- und Finanzausschusses geht, dann soll der Verein Sportkreis Biberach ab diesem Jahr einen höheren Zuschuss bekommen. Dem Betrag von 40 000 Euro jährlich haben die Kreisräte am Mittwoch einstimmig zugestimmt. Sie gingen sogar noch einen Schritt weiter und beantragten eine Erhöhung auf 50 000 Euro ab dem Jahr 2020. Die endgültige Entscheidung fällt am Freitag, 29. März, in der Sitzung des Biberacher Kreistags.

Der Sportkreis hatte im Sommer 2018 einen Antrag auf Erhöhung des Zuschusses gestellt. In einem Gespräch erläuterte der Vorstand die aktuelle Situation, die geplnaten Veränderungen. So sollen künftig die überörtlichen Jugendsportmaßnahmen stärker gefördert werden. Dafür allein würden Mehrkosten von jährlich 5000 bis 6000 Euro entstehen.

Bisher hatte der Sportkreis 27 000 Euro bekommen, vor 2003 waren es immerhin 33 000 Euro. „2003 haben wir alle Freiwilliglkeitsleistungen auf den Prüfstand gestellt“, so Schmid. „Hintergrund war damals die angespannte Haushaltssituation.“ Auch wenn sich das jetzt geändert hätte, werde auch künftig jede Freiwilligkeitsleistung differenziert betrachtet. „Pauschale Erhöhungen soll es nicht geben.“