Sportfreunde sind im Zugzwang

Tabellenführer SV Ringschnait ist am vierten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Riß in Ingerkingen beim Aufsteiger SV Schemmerhofen favorisiert. Der punktgleiche SV Mittelbuch empfängt den SV Baustetten. Im Verfolgerduell trifft der SV Sulmetingen auf die noch ungeschlagene SGM Warthausen/Birkenhard. Der ebenfalls bisher unbesiegte SV Reinstetten ist zu Gast beim FC Mittelbiberach. Spielbeginn ist am Sonntag, 20. September, auf allen Plätzen um 15 Uhr.

Auch der dritte Spieltag offenbarte, was die zwei vorangegangenen andeuteten – die Abwehr des SV Schemmerhofen ist den Anforderungen der Liga noch nicht gewachsen. Im zweiten Heimspiel in Folge trifft das Schlusslicht in Ingerkingen nun auf den Tabellenführer SV Ringschnait, mehr als die klare Außenseiterrolle bleibt nicht. Neben der geballten Offensivkraft zeichnet den Gast mittlerweile auch eine starke Abwehr aus, der Defensivverbund um Manuel Schlichthärle hielt den eigenen Kasten bisher sauber. Es wäre nicht verwunderlich, wenn dies auch nach dem vierten Spieltag noch gilt.

Solide Grundlage

Spielertrainer Marcin Zukowski vom FC Mittelbiberach darf mit den letzten zwei Auftritten seiner Truppe, die sechs Zähler einbrachten, sehr zufrieden sein. Dies ist zunächst eine solide Grundlage für das anstehende schwere Heimspiel gegen den SV Reinstetten, den man in der Vorsaison auf eigenem Platz aber besiegen konnte. Der Gast bringt als aktueller Dritter die zweitbeste Sturmreihe mit, agiert in der Defensive mitunter jedoch etwas zu sorglos. Die Hauptkompetenz liegt beim SVR aber im schnellen Spiel nach vorne, so soll dann auch der dritte Saisonsieg her.

Die vor der Saison als Mitfavorit gehandelten SF Schwendi sucht man nach drei sieglosen Partien vergeblich in den höheren Tabellenregionen. Die Devise lautet nun „Schritt für Schritt“ nach vorne arbeiten, die erste Gelegenheit dazu hat man gleich im Heimspiel gegen den FV Olympia Laupheim II. Der erste Saisonsieg ist aber Pflicht. Den haben die Gäste schon zum Auftakt eingefahren, blieben aber zuletzt zweimal ohne Punkte. Auch wenn die Bilanz gegen die Sportfreunde stark negativ ist, reist man nicht ganz chancenlos an. Die Heimelf hat noch nicht ihre gewünschte Bestform.

Verfolgerduell erscheint völlig offen

Fußballspiele werden oft in der Abwehr gewonnen – für den SV Sulmetingen traf dies zuletzt in mehrfacher Hinsicht zu. Ein überragender Torwart und zwei Abwehrspieler als Torschützen brachten den wichtigen 2:1-Sieg in Kirchberg. Der SVS hat den Anschluss nach vorne wieder hergestellt, steht nun gegen die SGM Warthausen/Birkenhard vor der nächsten Bewährungsprobe. Die SGM reist als eines von vier bisher unbesiegten Teams mit breiter Brust an, Spielertrainer Jochen Hauler ist mit bereits fünf Treffern in Torjägerlaune. Das Verfolgerduell erscheint völlig offen.

Nach den bisher gesammelten Eindrücken steht dem SV Baltringen eine schwierige Saison bevor. Den Abgang von zwei weiteren Leistungsträgern konnte man bisher nicht kompensieren, zählbare Ergebnisse blieben bis jetzt aus. Den vierten Anlauf auf die Punkte nimmt man nun gegen den VfB Gutenzell. Der hatte vor Wochenfrist sein erstes Erfolgserlebnis in Form eines Auswärtssiegs und will nun im zweiten von insgesamt drei aufeinanderfolgenden Auswärtspartien nachlegen. Der VfB steht in der Defensive gut, bei nur drei Gegentoren stellt man die zweitbeste Abwehr.

Offensivstarke Gäste

Sowohl der SV Eberhardzell als auch der TSV Kirchberg gingen am vergangenen Spieltag nach eigenen Führungen noch als Verlierer vom Feld. Aus dem Zeller Lager gibt es aber auch Positives zu berichten. Tobias Rehm konnte erstmals nach einer langen Verletzungspause über die volle Spielzeit spielen und soll nun mithelfen, die offensivstarken Gäste in Schach zu halten. Der um einen Punkt besser gestellte TSV tritt erstmals in der laufenden Saison auswärts an, im Umlachtal gab es in jüngerer Vergangenheit aber nichts zu holen. Einen echten Favoriten gibt es in der Partie nicht.

Zehn eigene Treffer in den letzten zwei Partien brachten für den SV Steinhausen nur drei Punkte. Trotz erbitterter Gegenwehr bis zum letzten Spielzug ging der SVS in Reinstetten leer aus. Das Versäumte soll nun gegen den BSC Berkheim nachgeholt werden, gegen den es bisher nur Erfolge gab. Beim Gast sorgte in der Vorwoche weniger Fußball, sondern der coronabedingte Spielausfall für Gesprächsstoff. Das Thema ist ausgestanden, der noch ungeschlagene BSC konzentriert sich nun auf den vierten Spieltag, den man erneut ohne Niederlage überstehen will.

Nicht der ideale Gegner

Für den Aufsteiger SV Mittelbuch gab es in der Bezirksliga bislang nur Festtage. Auch bei Rückständen lässt sich der SVM nicht aus dem Konzept bringen, wie zuletzt in Sulmetingen und gegen Eberhardzell. Mit Luca Ruedi hat man einen echten Torjäger, auf dessen Konto fünf der zehn erzielten Tore gehen. Der noch punktlose SV Baustetten musste am Vorsonntag zwangspausieren. Auf den ersten Blick ist der euphorische Aufsteiger nicht der ideale Gegner für den Wiedereinstieg. Auf der anderen Seite aber die Chance, die zwei bisherigen sehr unglücklichen Auftritte zu korrigieren.