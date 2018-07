Sport, Spiel und Spaß auf dem Marktplatz

20 Gruppen aus den Kategorien Tanz, Turnen, Akrobatik und rhythmischer Sportgymnastik haben beim Tag der Gymnastik der TG Biberach das Publikum auf den Biberacher Marktplatz gelockt. Trotz leichtem Nieselregen waren am Samstagvormittag mehr als 400 Zuschauer in Biberachs gute Stube gekommen.

Es war durchaus mutig, die Veranstaltung im Freien abzuhalten, denn fast alle Wettervorhersagen hatten Regen prognostiziert. „Ich war nicht so optimistisch wie meine Kollegen, aber ich wurde Gott sei Dank eines Besseren belehrt“, freute sich Moderatortin Isabel Himmler, dass es weitgehend trocken blieb.

Den Auftakt bildeten wie immer die Fahnenschwinger, ehe es mit den Dance-Kids der TG Biberach und dem Tanz der Puppen weiterging. Erstmals zu Gast auf dem Marktplatz war in diesem Jahr die Showtanzgruppe des TSV Ummendorf. Die 30 Mädchen zwischen acht und 14 Jahren waren ebenso eine Bereicherung für den Mix, aber auch die Qualität des Programms wie die weiteren Gastgruppen aus Warthausen mit dem Einrad, aus Mittelbiberach mit Bodenturnen, aus Stafflangen mit Kindertanz oder aus Ulm mit Showtanz.

Beeindruckende Nummer

Ebenfalls eine Premiere feierte „Tanz Art“ Nellingen. „Wir wurden auf einem Wettkampf von der TG Biberach angesprochen und eingeladen“, erklärte Nina Oelmann, Tanzlehrerin der Ballettschule, die auf den Fildern in der Nähe des Stuttgarter Flughafen angesiedelt ist. Besonders beeindruckend war die Nummer mit Stühlen, die die schon sehr starke Ausstrahlungskraft der drei 14-jährigen Mädchen zeigte. Schon mit vier Jahren haben die Mädchen mit Ballettunterricht begonnen. Rund ein Jahr braucht man, damit die Choreografie sitzt. „Es macht uns hier sehr viel Spaß unter freiem Himmel und bei dieser Kulisse“, war Nina Oelmann beeindruckt vom Tag der Gymnastik und vergessen war die knapp zwei stündige Anreise am Samstagmorgen.

Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt der Hip Teens der TG Biberach, auch wenn er nach wenigen Sekunden abgebrochen werden musste, weil sich eine Tänzerin leicht verletzte. Davon unbeeindruckt demonstrierte die Gruppe ihr großes Können. Einmal in der Woche Training rund anderthalb Stunden lang reicht aus, um die Zuschauer auf dem Marktplatz zu begeistern. „Dieser Tag hier – wie auch das Nilolausturnen im Dezember – gibt uns die Möglichkeit, das Trainierte vor einem großen Publikum zu zeigen und das macht uns stolz“, betonte Trainerin Magdalena Bloy. Sie leitet gemeinsam mit Lisa Dorn die Übungsstunden und ist auch für die Choreografie verantwortlich. „Wir holen uns auch viele Anregungen von außen, deshalb ist es auch gut, wenn man mal andere Gruppen beobachten kann“, so Magdalena Bloy. Den Abschluss der rund einstündigen Veranstaltung bildeten wie immer die Funky Kids. Sie bewiesen einmal mehr ihre große Klasse und den riesigen Spaß an der Sache. „Wir sind froh, dass wir die Funky Kids seit Jahren im Programm haben“, meinte Isabel Himmler mit einem Augenzwinkern.