Sponsoren unterstützen Kreisjugendmusiktag

Mit einer Spende in Höhe von 4000 Euro hat die Kreissparkasse Biberach den 51. Kreisjugendtag in Baltringen unterstützt. Regionaldirektor Steffen Mayer übergab dem Vorsitzenden des Blasmusikkreisverbands, Michael Ziesel, den Spendenscheck bei der Abschlussveranstaltung des Kreisjugendtags. Mit weiteren Großspenden haben auch die EnBW, die Stiftung Jugendförderung und der Musikverlag Rundel sowie weitere Sponsoren die Ausrichtung des Kreisjugendmusiktags ermöglicht.

Davon sind 4023 Mitglieder Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. „Die Kreissparkasse und die Musikvereine im Landkreis verbindet eine tiefe, jahrzehntelang dauernde Freundschaft“, sagte Regionaldirektor Steffen Mayer bei der Scheckübergabe. „In diesem Sinne wollen wir den Kreisjugendmusiktag und die Arbeit in den Vereinen wieder mit einer Spende in Höhe von 4000 Euro unterstützen. Unsere Musikvereine sind gelebte Heimat und gelebte Orientierung“, so Mayer weiter. Michael Ziesel sagte gegenüber der SZ: „Ohne Sponsoren wie die Kreissparkasse, die EnBW, die Stiftung Jugendförderung und der Rundel-Musikverlag könnte der Kreisjugendmusiktag nicht in dieser Form durchgeführt werden“.

Insgesamt 569 Mitglieder der Bläserjugend haben am Wochenende an den Wertungsspielen in Baltringen teilgenommen. Der Blasmusikkreisverband Biberach hat derzeit 9737 aktive Mitglieder.