Spitzenwerke spannend und mitreißend interpretiert

Nur etwa 80 Musikfreunde haben den Weg in die Stadthalle zum Konzert des Trio Qualia gefunden. Sie durften Spitzenwerke der Klaviertrio-Kammermusik in ausgesprochen spannenden und mitreißenden Interpretationen erleben.

Beim Betreten des großen Stadthallensaals war zunächst einmal Tristesse angesagt. Die wenigen Zuhörer verloren sich im Parkett, und der weinrote Bühnenhintergrund mit scharfen weißen Dreiecken wollte weder zu den rosafarbenen Wandbeleuchtungen noch zu den warmen Klängen des Qualia-Trios passen. Darin haben sich drei junge Mitglieder des Bayerischen Staatsorchesters München zusammengefunden, alle, wie das informative Programmheft verrät, hochbegabt und hervorragend ausgebildet: Die Geigerin Hanna Asieieva, in Kiew geboren und international auch als Solistin unterwegs, die in Russland geborenen Cellistin Darima Tcyrempilova und der ebenfalls aus Russland stammende Pianist Dmitry Mayboroda zeigten schon beim einleitenden Klaviertrio Es-Dur op.1 Nr.1 von Ludwig van Beethoven ihre Stärken auch im Ensemble: Guter Kontakt und Spielfreude, geschmackvoll sparsam eingesetztes Vibrato, liebevoll herausgearbeitete Details bei Artikulation und Dynamik und -vom etwas missglückten allerersten Einsatz abgesehen –Zusammenspiel vom Feinsten.

Dmitry Mayboroda entlockte dem großen Bösendorfer Konzertflügel immer wieder wunderbar leise Cantabile-Passagen, beim as-moll-Mittelteil des zweiten Satzes mit den fahlen Bogenvibrati der Streicher hielt das Publikum den Atem an. Im virtuosen Presto-Finale mit seinem frechen Dezimen-Motiv musste Hanna Asieieva neben der musikalischen Souveränität auch Geistesgegenwart beweisen: Mitten Satz löste sich die Schulterstütze von ihrer Geige. Nach zwei vergeblichen Versuchen in kurzen Pausen sparte sie sich einen Unisonolauf mit dem Cello, um das widerspenstige Zubehör zu befestigen.

Als zweites Werk des Abends stand Robert Schumanns Klaviertrio Nr.3 g-moll op. 110 auf dem Programm, 1851 in Düsseldorf entstanden und wie manche Spätwerke des Komponisten nicht ganz frei von „sperrigen“ Passagen, bietet es doch eine Fülle wunderbarer Musik. Clara Schumann schreibt in ihrem Tagebuch unter dem 27.10.1851: „Es ist originell, durch und durch voller Leidenschaft, besonders das Scherzo, das einen bis in die wildesten Tiefen fortreißt.“ Das Trio Qualia traf diesen Charakter des Stücks, und blieb doch stets schlank im Klang, statt in Vibrato- oder Fortissimo-Orgien zu verfallen. Bei halb geöffnetem Flügel war die Balance – wie auch beim abschließenden Schubert-Trio – nie ein Problem. Stattdessen gelangen mit viel Klangsinn und feiner Bogentechnik wunderbar innige Stellen. Am Ende des zweiten Satzes konnte man eine Stecknadel fallen hören.

Nach der Pause dann ein Koloss der Klaviertrio-Kammermusik, Franz Schuberts Trio Es-Dur op.100. Nach strahlend hellem Beginn verfinstert sich die Stimmung schnell, schon mit dem Auftreten des zweiten Themas. Wut und Sehnsucht sprächen aus dem ersten Satz, schrieb Schumann in seiner Rezension. Vielleicht hätten an manchen dieser „Nahtstellen“ die dynamischen Gegensätze noch ein wenig deutlicher sein dürfen, lautet doch beim Seitenthema Schuberts Vorgabe immer pp. An den meisten Stellen des Trios gelangen die Stimmungswechsel jedoch wunderbar, etwa beim Übergang vom Scherzo zum Trio mit seinen Ricochet-Stellen. Großartig der zweite Satz Andante con moto, sicher eines der bekanntesten Werke Schuberts und mehrfach als Filmmusik verwendet. Nach dem Finale mit seinen monumentalen 750 Takten Länge wollte wohl keine Zugabe mehr passen. So ging ein wunderbarer Konzertabend ruhig zu Ende.