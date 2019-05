Spitzenspiele steigen in Biberach

Die ersten Vier der Faustball-Verbandsligatabelle treffen am Sonntag in Biberach aufeinander. Diese Teams werden auch die beiden Aufstiegsplätze untereinander ausmachen. Der Spieltag beginnt um 10 Uhr auf dem Sportplatz an der Adenauerallee. Die TG Biberach um Kapitän Uwe Kratz trifft als Tabellenführer (10:0 Punkte) auf den NLV Vaihingen II (3./8:2), den TSV Grafenau (4./6:4) und den TSV Illertissen (2./8:2). Hart umkämpfte und spannende Begegnungen sind zu erwarten.

Die Vorrunde zur württembergischen Meisterschaft bei den U14-Faustballerinnen wird mit den Rückrundenspielen am Sonntag in Gärtringen abgeschlossen. Die TG Biberach haben als Tabellenzweiter (7:3 Punkte) eine gute Ausgangsposition, um in die Zwischenrunde zu gelangen. Im ersten Match heißt der TG-Gegner TSV Gärtringen (3:7), es folgen der Tabellenführer TV Vaihingen/Enz (10:0), der TSV Adelmannsfelden (0:10), der TV Heuchlingen (6:4) und der TSV Calw (4:6).

Die U12-Faustballer der TG Biberach fahren zur Hoffnungsrunde nach Stuttgart-Vaihingen. In dieser treffen am Samstag in Vaihingen der TSV Gärtringen, der TV Ochsenbach, der TSV Calw, der NLV Vaihingen und die TG Biberfach aufeinander. Ziel aller Teams ist einer der beiden ersten Plätze, der zur Teilnahme an der Zwischenrunde zur württembergischen Meisterschaft berechtigt.