Spitzenspiel zwischen Warthausen/Birkenhard und Burgrieden endet remis

Das Spitzenspiel zwischen der SGM Warthausen/Birkenhard und dem SV Burgrieden endete mit einem gerechten Remis. Ein Remis, das Tabellenführer SGM mehr nützt als Verfolger Burgrieden. Nicht von diesem Ergebnis profitieren kann Alberweiler, das in Wain mit 1:2 verlor. Mietingen II gewann sein wichtiges Auswärtsspiel in Sulmetingen.

SV Sulmetingen II – SV Mietingen II 1:4 (0:0). Die Gäste-Elf war in Sulmetingen über die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft. Mietingen ließ sich auch nicht durch die zwischenzeitliche Führung der Gastgeber aus dem Konzept bringen. Der Auswärtserfolg des SVM II geht auch in dieser Höhe in Ordnung. SVM-Spieler Jonas Meyer gelang in der zweiten Halbzeit ein Hattrick. Tore: 1:0 Tobias Wilhelm (50.), 1:1, 1:2, 1:3 Jonas Meyer (58., 65., 72.), 1:4 Lukas Sulzer (89.).

SG Mettenberg – FC Wacker Biberach 3:2 (1:1). Zwei gleichwertige Mannschaften standen sich in Mettenberg gegenüber. Auf beiden Seiten gab es nur wenige Strafraumszenen. Eine schöne Ballstafette der SG in der 89. Minute sorgte für einen glücklichen Heimsieg. Tore: 0:1 Robin Neuer (33.), 1:1, 2:1, 3:2 Tobias Guggenmoser (34., 77., 89.), 2:2 Mehmet Sahin (86.). Res.: 1:4.

SGM Laupertshausen Maselheim – SC Schönebürg 1:3 (1:0). Die SGM begann gut und konnte frühzeitig in Führung gehen. Die Gäste wurden jedoch immer stärker und drängten auf den Ausgleich. SGM-Torsteher Manuel Mayer war es zu verdanken, dass der SCS bis zur 67. Minute auf den Ausgleich warten musste. Am Ende gab es aber dennoch einen verdienten Gästesieg. Tore: 1:0 Lars Feldt (2.), 1:1, 1:3 Tobias Hochdorfer (67., 79.), 1:2 Tobias Häußler (73.). Res.: 2:3.

TSV Wain – SV Alberweiler 2:1 (2:0). Der TSV Wain kam gut ins Spiel und konnte durch einen krassen Abwehrfehler der Gäste mit 1:0 in Führung gehen. Alberweiler kam danach besser ins Spiel, trotzdem konnten die Platzherren noch vor der Pause auf 2:0 erhöhen. Auch im zweiten Durchgang war das Gästeteam besser, kam aber nur noch zum Anschlusstreffer in der Nachspielzeit. Tore: 1:0 Markus Hoffart (9.), 2:0 Tobias Dolpp (35.), 2:1 Robin Mohr (90.+2/FE). Res.: 0:1.

SV Schemmerhofen – SV Äpfingen 2:1 (1:0). Die Gastgeber waren im ersten Durchgang besser und hätten zur Pause höher führen müssen. In der zweiten Halbzeit war das Gästeteam ebenbürtig, musste aber in der letzten Spielminute den entscheidenden Gegentreffer hinnehmen. Tore: 1:0 Thomas Graf (10.), 1:1 Manuel Schneider (50.), 2:1 Marco Walter (90.).

SGM Warthausen/Birkenhard – SV Burgrieden 0:0. Vor einer stattlichen Zuschauerkulisse zeigten beide Mannschaften zunächst ein schnelles und gutes Kreisliga-A-Spiel. Die Heimelf wirkte in den ersten 25 Minuten etwas ballsicherer. Der Gast konnte aber bis zur Halbzeit das Spiel offen gestalten. Beide Teams hatten im ersten Durchgang die Chance zum Führungstreffer. In der zweiten Halbzeit wurde die Begegnung zerfahrener. Keinem Team wollte der entscheidende Treffer gelingen. Am Ende stand ein leistungsgerechtes torloses Remis.

SF Bronnen – SG Altheim/Schemmerberg 5:1 (2:0). Die Heimelf war haushoch überlegen und siegte am Ende auch in dieser Höhe verdient. Im zweiten Durchgang gelang SFB-Spieler Marius Baur ein Hattrick. Tore: 1:0 Johannes Schupp (39.), 2:0 Daniel Oberdorfer (43.), 3:0, 4:0, 5:0 Marius Baur (58., 63., 75.), 5:1 Tobias Hagel (88.). Res.: 0:1.