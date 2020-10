Spitzenspiel zwischen Ummendorf und Bellamont

In der Fußball-Kreisliga A I treffen am Sonntag die punktgleichen Teams aus Ummendorf und Bellamont aufeinander. Die SGM Muttensweiler/Hochdorf empfängt den SV Stafflangen. Schlusslicht Ellwangen hat den FV Biberach II zu Gast. Auf allen Plätzen rollt der Ball ab 15 Uhr.

Wer hätte gedacht, dass der FC Bellamont nach dem vierten Spieltag die Tabelle anführt? Der FCB hat wie der Gastgeber TSV Ummendorf noch keinen Punkt liegen gelassen. Dem TSV gelingen oft knappe Siege, wie zuletzt beim SV Stafflangen. Ummendorf steht unter Zugzwang. Der Gast aus Bellamont wäre mit einem Punkt zufrieden und kann erst einmal abwarten.

Nach wie vor gut im Rennen liegt auch die SGM Muttensweiler/Hochdorf, wenn es auch zuletzt in Unterschwarzach nur zu einem Remis reichte. Der Gast aus Stafflangen verlor gegen Ummendorf und braucht jetzt drei Punkte, um vorne weiterhin dabei zu sein. Aber auch die SGM will auf dem Muttensweiler Sportgelände keine wichtigen Zähler liegen lassen. Es wird ein spannendes Derby geben.

Was ist bloß mit dem SV Ellwangen los? Sonntag für Sonntag überlässt der SVE die Punkte dem Gegner. Gegen die SGM Erlenmoos/Ochsenhausen stemmte sich Ellwangen zwar mächtig dagegen, aber am Schluss ging die SGM mit 1:0 als Sieger vom Platz und das Konto des SVE weist weiterhin null Punkte auf. Aber auch die Gastgeber vom FV Biberach II haben schon bessere Zeiten erlebt. Immerhin reichte es aber gegen die SGM Rot/Haslach zu einem 0:0.

Ebenfalls ein Sorgenkind ist der SV Erolzheim. Dessen Niederlagen sind richtige Klatschen. Das 0:7 beim FC Wacker Biberach und nur eine Chance im ganzen Spiel sprechen Bände. Die SGM Rot/Haslach tritt in Erolzheim an. Ein Überflieger ist die SGM bisher noch nicht, aber für die Favoritenrolle in Erolzheim reicht es allemal.

Bei weitem noch nicht im Erfolgsbereich ist die SGM Erlenmoos/Ochsenhausen, die auf dem Erlenmooser Sportgelände die LJG Unterschwarzach empfängt. Die drei Punkte in Ellwangen brachten der SGM etwas Luft, aber der nächste Schritt sollte am Sonntag folgen. Die LJG trotzte der SGM Muttensweiler/Hochdorf ein Unentschieden ab und will zumindest dieses Ergebnis auch in Erlenmoos erreichen.

In Bellamont hatte der SV Winterstettenstadt mit 1:3 das Nachsehen. Im Heimspiel gegen den SV Dettingen II sollte aber wieder was fürs Konto getan werden. Die Illertäler spielten zwar zuletzt zweimal Unentschieden, sind aber in Winterstettenstadt in der Außenseiterrolle.

Außer Tritt ist auch der dritte Illertalverein, der SV Kirchdorf. In dieser Situation kommt der FC Wacker Biberach zu Besuch. Wenn der FC Wacker den Gegner nicht unterschätzt, dürfte er mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antreten.