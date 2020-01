Spitzenspiel zum Auftakt der zweiten Turnierhälfte

Bei der Biberacher Schach-Stadtmeisterschaft muss sich nach vier Runden Titelverteidiger Holger Namyslo die Führung überraschend mit Luzia Sander teilen. Die weiteren Favoriten folgen erst dahinter. Zum Auftakt der zweiten Turnierhälfte fällt im direkten Duell nun die Entscheidung, wer das Feld weiter anführen wird. Die fünfte Runde beginnt am Freitagabend um 19 Uhr im TG-Vereinsheim-Restaurant.

Das Remis zwischen Holger Namyslo und Rainer Birkenmaier in einer vorgezogenen Begegnung konnte keiner der weiteren Turnierfavoriten für sich nutzen, da sich Markus Mock (Ergolding) und Alexander Polch gegenseitig neutralisierten und folgerichtig mit einem Remis trennten. Luzia Sander setzt derweil ihren Lauf fort, hat gegen Jürgen Dollinger elegant eine Figur und damit die Partie gewonnen und so zum Führenden Namyslo aufgeschlossen. Unterdessen vertagten Hans-Peter Dietrich (Odenheim/Laupheim) und Andreas Ege beziehungsweise Herbert Körner und Walter Scherer mit ihren Remis Vorentscheidungen in der Seniorenwertung. Einzig Dieter Rybka (Steinhausen) wollte es wissen und setzte Jonathan Engert mit seinen aktiven Figuren in einer langen Partie so lange zu, bis Rybka den Sieg davontrug und in der Seniorenwertung einen Sprung machte. Für Engert bedeutet die Niederlage hingegen einen Rückschlag im Kampf um die Amateurwertung. Norbert Jäger hat im Duell mit Reinhard Schätzle (Steinhausen) nämlich per Abzugsschach die Dame gewonnen und einen sichern Sieg gefeiert.

In der Gesamtwertung führen Namyslo und Sander mit 3,5 von 4 Punkten gleichauf, gefolgt von Birkenmaier und Mock (je 3/4). Dahinter führt Rybka (2,5/4) eine sechsköpfige Verfolgergruppe an. In der Amateurmeisterschaft – das heißt der Wertung für den besten Spieler der unteren Hälfte der Setzliste – führt jetzt Jäger (2,5/4) allein vor Körner und Herbert Waltner (Steinhausen) mit je zwei Punkten. In der Seniorenwertung konnte Rybka zu Dietrich (je 2,5/4) aufschließen. Verfolgt werden sie von Körner, Scherer und Waltner (je 2/4).

Beim Ratingpreis führt weiter der Jüngste, Dennis Kiefel. Belanna Haarmann hat die Führung verpasst, obwohl sie sich gegen Michael Gnandt (Steinhausen) bereits klare Vorteile erspielt gehabt hatte. Sie konnte ihre Mehrfigur aber nicht verwerten und verlor am Ende gar. Sollte Kiefel in Runde fünf gegen Frank König (Steinhausen) jedoch nicht punkten, wird der neue Führende vermutlich im direkten Duell zwischen Wolfgang Wohlgemuth und der zweiten Nachwuchshoffnung, Erik Hobson, ermittelt. Mit Haarmann hat außerdem die dritte Jugendliche im Turnier erneut die Chance auf den Spitzenplatz, auch wenn sie gegen Benedikt Pfeifer nicht unbedingt Favoritin ist.

Das Spitzenspiel der Runde wird das Duell zwischen Sander und Namyslo. Derweil muss sich Birkenmaier des aufstrebenden Jäger erwehren. Letzterer kann mit einem (Teil-) Erfolg einen wichtigen Schritt in der Amateurwertung machen. Rybka könnte sich mit einem Sieg gegen Ege in der Seniorenwertung absetzen, da Dietrich parallel auf Mitfavorit Polch trifft, der wieder Anschluss an die Turnierspitze herstellen möchte. Engert steht ähnlich unter Druck, wenn er im Rennen um die Amateurwertung bleiben möchte, hat mit Scherer allerdings eine schwierige Aufgabe gestellt bekommen.