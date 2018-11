Spitzenspiel und Kellerduell im Fokus

Der letzte Spieltag der Bezirksliga Riß im Fußballjahr 2018, der am Samstag, 24. November, ausgetragen wird, hat es nochmals in sich. Wintermeister Mietingen gastiert beim Zweiten Gutenzell. Der punktgleiche Dritte SV Sulmetingen ist Gastgeber des unberechenbaren SV Steinhausen. Im Kellerduell empfängt Ummendorf die TSG Achstetten, der SV Ringschnait auf dem Biberacher Kunstrasenplatz den SV Reinstetten. Anpfiff ist bei allen Spielen um 14.30 Uhr.

Die kleinen Dämpfer, die der VfB Gutenzell und der SV Mietingen als angriffsstärkste Teams der Liga vor Wochenfrist erlitten haben, ändern nichts daran: Es ist das Topspiel des Tabellenzweiten gegen den Tabellenführer. Eindeutig sind dann auch die Vorzeichen: Der mit einem Spiel und fünf Punkten im Rückstand liegende VfB kann und will mit einem Sieg dem SVM auf den Pelz rücken. Das deckt sich in keinster Weise mit dem Matchplan des Spitzenreiters, der mit seinem zwölften Saisonsieg einen Verfolger bis auf Weiteres abgeschüttelt hätte. Wie zäh und lästig der VfB sein kann, erfuhr man im Vorrundenspiel, als man beim 3:2 bis zum Schluss um den Sieg zu kämpfen hatte.

Angespannte Personallage

Das lange Leiden hat ein Ende. Beim TSV Ummendorf durfte man in der Vorwoche endlich den zweiten Saisonsieg feiern, psychologisch betrachtet genau zum richtigen Zeitpunkt vor dem Kellerduell gegen den Mitaufsteiger TSG Achstetten. Gegen den will man nun trotz weiter angespannter Personallage mit einem weiteren Dreier punktemäßig gleichziehen. Die seit vier Spielen sieglose TSG bangt vor der wichtigen Partie noch um den Einsatz von Abwehrspieler Florian Geiselmann und Angreifer Tobias Osswald. Unabhängig davon zählt für die Gäste nur eines: Den TSV auf Distanz halten, mit einem Sieg wäre die schlechte Vorrunde halbwegs gerettet.

Teil eins der vor der Winterpause noch einplanten Aufholjagd hat der Fünfte SV Ringschnait mit dem glatten 4:0-Sieg in Achstetten sauber abgearbeitet. Teil zwei bringt mit dem SV Reinstetten den nächsten Gegner aus dem Tabellenkeller, der nach den Planungen des SVR den Biberacher Kunstrasenplatz als Verlierer verlassen soll. Mit diesem Fall beschäftigt sich der zuletzt deutlich stärker spielende Vorletzte vor der Partie nicht. Immerhin blieb man jetzt zwei Mal ohne Gegentreffer und knüpfte in der Vorwoche dem Tabellendritten einen Punkt ab. Wenn die Gäste wieder gut geordnet auftreten, scheint die dritte niederlagenlose Partie in Folge möglich.

Den SF Schwendi gehen zum Jahresende die Stürmer aus. Neben dem verletzten Angreifer Benjamin Friedrich dürfte nun auch noch Christian Ehe ausfallen. Mit dem verbleibenden Personal strebt der Tabellensechste gegen den SV Baltringen den neunten Saisonsieg und den damit verbundenen guten Jahresausklang an. Der vergangene Spieltag wird bei den Gästen definitiv nicht als glorreicher Tag in die Vereinshistorie eingehen. Gegen Ummendorf bot der SVB alles an, was Trainer David Freudenmann für verschüttet hielt. Die Wiedergutmachung für diesen Negativ-Auftritt wäre der vierte Auswärtssieg der laufenden Saison.

Gute Moral gezeigt – der SV Baustetten steckte beim Derby in Mietingen auch die Gelb-Rote Karte von Spielertrainer Josip Roncevic weg. Gegen den SV Eberhardzell dürfte dessen wiedergenesenes Pendant Christian Endler die verwaiste Position im Abwehrzentrum einnehmen. Der Vierte will jetzt die 30-Punkte-Marke knacken. Die zuletzt drei Mal in Folge sieglosen Gäste bündeln noch einmal die Kräfte, um mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause gehen zu können. Gästetorjäger Matthias Rehm, der mit elf Treffern auf Platz vier der Torjägerliste liegt, würde diesen Rang gern verbessern. Zum glatten 3:0-Erfolg in der Vorrunde steuerte er einen Treffer bei.

Nicht mehr sorgenfrei

Das Trainerduo Lang/Kohler vom Zwölften TSV Kirchberg konnte dem eigenen Team am Vorsonntag einen engagierten Auftritt ins Tagebuch schreiben, ein Ende der langen Sieglosserie brachte es nicht ein. Die begann exakt mit der 0:3-Vorrundenniederlage beim FV Olympia Laupheim II, der TSV braucht angesichts der nicht mehr sorgenfreien Situation dringend ein zählbares Resultat. Auch die Gäste sind vom selbst ausgegebenen Saisonziel noch ein gutes Stück entfernt, sammelten in ihren letzten drei Partien aber sieben Punkte. Wenn der Neunte diese Form in der zweiwöchigen Spielpause konservieren konnte, sollte etwas drin sein.

Der SV Sulmetingen hatte zweifelsfrei in dieser Saison schon bessere Auftritte als beim vorwöchentlichen 0:0 in Reinstetten. Größeren Schaden hat dies aber nicht angerichtet, der Dritte hat nach wie vor gute Optionen im Kampf um einen Spitzenplatz. Die werden dann nochmals erhöht, wenn der SVS zum Abschluss einen Sieg gegen den SV Steinhausen einfährt. Dass dies der Gast aus dem Rottumtal, der seine weiteste Anreise der Saison vor sich hat, ohne Weiteres zulässt, muss angezweifelt werden. Auch die Mang-Elf will einen positiven Jahresausklang, schon in der Vorrunde brachte man der Gumper-Truppe die erste von bisher zwei Niederlagen bei.