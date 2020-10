Spitzenspiel steigt in Schönebürg

Zum Rottalderby und Verfolgerduell kommt es in der Fußball-Kreisliga A II zwischen Achstetten gegen Burgrieden. Aus dem Spitzentrio treffen Schönebürg und die SGM Alberweiler/Aßmannshardt direkt aufeinander. Die SGM Schemmerhofen/Ingerkingen empfängt die SGM Laupertshausen/Maselheim. Sulmetingen II spielt gegen Mietingen II. Anstoß in Ingerkingen und in Sulmetingen ist am Sonntag um 13.15 Uhr. Alle anderen Spiele werden am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen.

Die zweitplatzierte SGM Alberweiler/Aßmannshardt reist zum Spitzenspiel beim drittplatzierten SC Schönebürg. Der SCS war Tabellenführer und verlor daraufhin völlig überraschend bei Äpfingen. Also haben beide Teams immer wieder ihre Durchhänger. Auch die SGM tat sich gegen Sulmetingen II schwer, aber am Ende waren drei Punkte auf dem Konto.

Weg nach oben schon wieder zu Ende

Die Verfolger TSG Achstetten und der SV Burgrieden treffen in Achstetten aufeinander. Beide Teams gingen als Meisterfavoriten an den Start und beide durchlebten schon eine Durststrecke, wobei sich in den letzten beiden Spielen eine gewisse Stabilisierung ausmachen lässt. Im Derby am Sonntag kann für ein Team der Weg nach oben schon wieder zu Ende sein. Ein Unentschieden nutzt vor allem der Konkurrenz. Durch einen 5:2-Derbysieg bei Altheim/Schemmerberg konnte sich die SGM Schemmerhofen/Ingerkingen wieder an die Tabellenspitze setzen. Besser geht es für einen Aufsteiger nicht. Auch im Heimspiel, das in Ingerkingen gegen die SGM Laupertshausen/Maselheim stattfindet, ist Schemmerhofen/Ingerkingen wieder Favorit.

Die „Zweiten“ sind unter sich

Die „Zweiten“ sind in Sulmetingen unter sich: Der SV Mietingen II kann nach wie vor nicht gewinnen. Jüngstes Beispiel ist die 1:3-Heimniederlage gegen Bronnen gewesen. Der SV Sulmetingen II steht da schon besser da. Bei Alberweiler/Aßmannshardt gab es zwar eine knappe 0:1-Niederlage, die aber nicht weiter störend ist, wenn das anstehende Heimspiel wieder gewonnen wird.

Der TSV Wain empfängt die SG Mettenberg. Die SGM hat zwar drei Punkte mehr, aber beide Mannschaften dürften die gleiche Leistungsstärke haben. Es steht also ein spannendes Spiel in Wain an. Mit einem Remis wären die Gäste sicherlich nicht ganz unzufrieden.

Ein angezählter Gegner

Durch den Sieg bei Mietingen II verschafften sich die SF Bronnen wieder etwas Luft. Nun steht aber wieder ein Heimspiel an, dieses Mal gegen die SGM Altheim/Schemmerberg. Den Gästen könnte die deutliche Derbyniederlage noch in den Knochen stecken. Bronnen könnte in diesem Heimspiel gegen einen angezählten Gegner endlich mal zu einem Erfolg kommen.

Der SV Äpfingen, der durch den 2:1-Sieg gegen Schönebürg für die größte Überraschung des vergangenen Spieltags sorgte, trifft auf dem Sportgelände in Oggelsbeuren auf die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren. Auch die Gastgeber konnten in Mettenberg durch ihren 3:0-Sieg ein positives Zeichen setzen. Welches Team bleibt weiter in der Erfolgsspur?