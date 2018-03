Spitzenspiel steigt in Schemmerhofen

Im Spitzenspiel trifft in der Fußball-Kreisliga A II der SV Schemmerhofen auf die TSG Achstetten. Verfolger Baustetten spielt bei der SG Mettenberg. Derbys steigen zwischen der SGM Warthausen/Birkenhard und dem FC Wacker Biberach sowie zwischen der TSG Maselheim-Sulmingen und dem SV Äpfingen. Das Heimspiel der SG Mettenberg wird am Sonntag, 25. März, ab 13 Uhr auf dem Kunstrasenplatz Nummer zwei am Biberacher Erlenweg ausgetragen. Anstoß bei allen anderen Spielen am Sonntag ist um 15 Uhr.

Seit Mitte November des vergangenen Jahres findet in der Kreisliga A II kein geordneter Spielbetrieb statt. Sonntag für Sonntag fallen Spiele dem Winterwetter zum Opfer. In der A II wiegt dieser Umstand schwerer als in der A I, da die A II eine Mannschaft mehr hat. Entsprechend verzerrt schaut die Tabelle aus. Es gibt Vereine, die 17 Spiele ausgetragen haben, aber auch welche, die erst bei 14 Begegnungen sind.

Zwei gegen eins heißt es in Schemmerhofen. Tabellenführer TSG Achstetten ist auf dem Sportgelände des SV Schemmerhofen zu Gast. Die TSG hat mit dem 0:0 gegen den Verfolger Baustetten immerhin schon in diesem Jahr ein Punktspiel bestritten. Schemmerhofen kann noch nicht auf diese Erfahrung zurückgreifen. Sechs Punkte liegt der SVS hinter der TSG, hat aber ein Spiel weniger bestritten. Ein Sieg des Gastgebers und die Meisterschaftsfrage ist wieder offen wie nie. Achstetten könnte mit einem Remis leben, ein Auswärtserfolg wäre allerdings für die TSG der große Wurf.

Der Verfolger SV Baustetten tritt bei der SG Mettenberg an. Beide Teams brauchen die Punkte. Wenn Baustetten weiterhin vorn mitreden will, darf kein Punkt gegen einen Abstiegskandidaten auf der Strecke bleiben. Der Aufsteiger muss versuchen, wenigstens zu Maselheim-Sulmingen und Ummendorf II einen Abstand herzustellen.

Schönebürg in der Favoritenrolle

Zumindest noch eine Stufe höher will der SC Schönebürg mitmischen, der Heimrecht gegen den SV Burgrieden hat. Der Sportclub siegte standesgemäß beim Schlusslicht Ummendorf II und ist gegen den bisher noch nicht aus der Winterpause gekommenen SV Burgrieden in der Favoritenrolle.

Zwei Mal trat der SV Laupertshausen bereits in diesem Jahr an, allerdings ohne Erfolg. Zu Hause gegen Bronnen und auswärts beim SV Äpfingen blieben die Punkte bei den jeweiligen Gegnern. Im Heimspiel gegen den TSV Ummendorf II ist der SVL allerdings in der Favoritenrolle. Aber Vorsicht, das Schlusslicht gibt die Punkte sicher nicht freiwillig ab. Der SV Mietingen II hat erst 14 Spiele bestritten und genießt Heimrecht gegen die SF Bronnen. Die Gäste legten einen sehr guten Start hin und holten aus zwei Spielen sechs Punkte. Wenn die Sportfreunde in der Form der vergangenen beiden Spieltage auftreten, sind sie in Mietingen Favorit.

Keine Erfahrungswerte haben bisher nach der Winterpause die SGM Warthausen/Birkenhard und der FC Wacker Biberach sammeln können. Beide Mannschaften wissen nicht, wo sie aktuell stehen. Das Spiel auf dem Sportgelände in Warthausen kann Aufschluss darüber geben.