Spitzenspiel steigt in Biberach

Das Topspiel des zweiten Spieltags in der Fußball-Kreisliga A II steigt zwischen dem Tabellenzweiten FC Wacker Biberach und dem Spitzenreiter SV Burgrieden. Verlierer unter sich heißt es in der Partie Schönebürg gegen Äpfingen. Mettenberg empfängt den SV Alberweiler. Das Heimspiel des SV Sulmetingen II beginnt am Sonntag um 13.15 Uhr. Alle anderen Spiele werden am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen.

Zwar ist die Tabelle nach dem ersten Spieltag alles andere als aussagekräftig, doch der erste Tabellenführer der Saison, der SV Burgrieden, reist zum Tabellenzweiten FC Wacker Biberach. Burgrieden bezwang im Heimspiel den SC Schönebürg überraschend deutlich mit 5:0. Gastgeber Wacker Biberach war mit einem 4:0 beim SV Mietingen II überdurchschnittlich erfolgreich. Für beide Mannschaften kann der Höhenflug am Sonntag schon zu Ende gehen. Wer die besseren Karten hat, ist nicht vorhersagbar.

Nicht unbedingt einkalkuliert war die Niederlage des SV Äpfingen im Derby gegen die SG Mettenberg. Zur Wiedergutmachung geht die Reise des SVÄ zum SC Schönebürg. Aber auch Gastgeber Schönebürg will vor eigenem Anhang die deutliche Auftaktniederlage gegen den SV Burgrieden vergessen machen. Ein Spiel, bei dem jede Mannschaft um eine Richtungsänderung kämpft.

Mit dem 0:0 beim TSV Wain kann der SV Sulmetingen II gut leben. Mit dem SV Schemmerhofen hat der Aufsteiger im Heimspiel nun ein schon leicht angezähltes Schwergewicht zu Gast. Die Heimniederlage des SVS gegen die SGM Warthausen/Birkenhard war nicht gut für das Selbstvertrauen der Schemmerhofer. Gewiss, Warthausen/Birkenhard ist ein starker Gegner, aber eine Heimniederlage zum Saisonbeginn schmerzt immer. Auch Sulmetingen II hat in diesem Spiel nichts zu verlieren und wird es Schemmerhofen sehr schwer machen wollen.

Die SG Mettenberg empfängt den SV Alberweiler. Der Bezirksliga-Absteiger hat im Heimspiel die SF Bronnen mit 3:2 geschlagen. Die Sportfreunde aus Bronnen sind nicht gerade ein leichter Gegner, deshalb darf der SVA-Sieg durchaus etwas höher bewertet werden. Aber auch die SG Mettenberg wird nach dem Derbysieg gegen Äpfingen die Gäste mit breiter Brust empfangen.

Mit den SF Bronnen und dem TSV Wain treffen zwei Teams aufeinander, die mit dem ersten Spieltag nicht zufrieden sein können. Aber in Bronnen haben beide Mannschaften die Möglichkeit, die Dinge in eine andere Richtung zu lenken. Bronnen wird alles tun, um die drei Punkte im Rottal zu behalten.

Nach dem Auswärtssieg beim SV Schemmerhofen geht die SGM Warthausen/Birkenhard als Favorit gegen die neu gegründete SGM Laupertshausen/Maselheim ins Spiel. Laupertshausen/Maselheim gewann zwar das Heimspiel gegen den Aufsteiger Altheim/Schemmerberg, doch das anstehende Auswärtsspiel wird eine schwierige Aufgabe sein. Das Spiel wird auf dem Sportgelände in Warthausen ausgetragen.

Der SV Mietingen II kam im Heimspiel gegen den FC Wacker Biberach mit 0:4 unter die Räder und versucht beim Aufsteiger SGM Altheim/Schemmerberg zurück in die Spur zu finden. Dasselbe Ziel hat die SGM auf dem Sportplatz in Schemmerberg nach der unglücklichen Niederlage gegen Laupertshausen/Maselheim.