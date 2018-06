Spitzenspiel steigt in Biberach

Die American Footballer der Biberach Beavers treffen am Samstag auf den Tabellenführer der Regionalliga Südwest, die Karlsruhe Engineers. Spielbeginn ist um 16 Uhr im Biberacher Stadion. Sowohl die Footballer der TG Biberach als auch die Karlsruher sind in dieser Saison noch ungeschlagen. Für eines der beiden Teams wird sich das am Samstag ändern.

Die Engineers sind seit acht Spielen ungeschlagen und haben saisonübergreifend 33 von 39 Spielen gewonnen. In dieser Saison haben die Karlsruher alle fünf bisherigen Ligaspiele siegreich bestritten. Am vergangenen Samstag deklassierten sie die Heilbronn Salt Miners mit 59:7 vor heimischer Kulisse.

Das Ziel der Mannschaft ist ganz klar der Aufstieg in die GFL 2. Die Mission „GFL“ verfolgen die Karlsruher, die 1990 als Hochschulmannschaft begannen und seit 2014 am Ligabetrieb durch Eingliederung in den KIT SC teilnehmen, kontinuierlich. Sie marschierten als Bezirksligameister 2014, Landesligameister 2015 und Oberligameister 2016 unaufhaltsam durch die Ligen in Baden-Württemberg.

Klarer Meisterschaftsfavorit

Diese Spielzeit ist nun ihre zweite Saison in der Regionalliga und die Badener gelten als klarer Meisterschaftsfavorit. In der Offensive sind Quarterback Jonas Lohmann und Running Back Cató Zoua die Kernspieler, auf die es zu achten gilt.

Für die Biberacher spricht allerdings ihre Heimstärke. Sie sind zu Hause seit sieben Spielen ungeschlagen und wollen diese Bilanz auch verteidigen. Das letzte Heimspiel gegen die Heilbronn Salt Miners musste zu Beginn des zweiten Viertels aufgrund eines Unwetters abgesagt werden. Die Biberacher führten zu diesem Zeitpunkt mit 27:7. In allen bisherigen Ligaspielen waren die Biberacher bisher nicht zu stoppen. Ob Michael Van Deripe, Spencer Payne, Sebastian Holzhauer oder Bastian Wieland – die Beavers verfügen in der Offensive über viele Waffen. Die Defensive um Oscar Vasquez-Dyer, Michael Fürgut und Patrick Butler wird sicher alles daran setzen, die starke Offensive der Karlsruher zu stoppen.

Die Biberacher sind heiß auf das Duell gegen Karlsruhe. Beide Mannschaften kennen sich aus der Oberligasaison 2016, als die Beavers in zwei Spielen jeweils eine knappe Niederlage kassierten. Das bislang letzte Aufeinandertreffen gewannen die Engineers durch ein Fieldgoal in letzter Sekunde mit 44:42. Zwei ungeschlagene Teams werden sich also begegnen, die ein gewichtiges Wort im Meisterschaftsrennen mitzureden haben – am Samstag könnte bereits eine Vorentscheidung fallen.