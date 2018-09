Spitzenspiel in Attenweiler

Mit dem vierten Sieg in Folge hat sich die SGM Schemmerhofen/Ingerkingen auf den dritten Tabellenplatz der Fußball-Kreisliga B II vorgeschoben. Der FV Rot verliert derweil weiterhin den Anschluss an den Tabellenführer. Am Wochenende steht der achte Spieltag an und dieser hält ein richtiges Spitzenspiel parat – Attenweiler/Oggelsbeuren gegen die SGM Schemmerhofen/Ingerkingen. Anpfiff ist am Sonntag um 17 Uhr, alle anderen Spiele beginnen um 15 Uhr.

Die SF Sießen und der FC Inter Laupheim treffen aufeinander. Beide Mannschaften liegen nur einen Punkt auseinander und die Laupheimer kamen zuletzt immer besser in Fahrt. Die Zuschauer erwartet ein enges und umkämpftes Spiel.

Die Begegnung SV Baustetten II gegen den SV Ellwangen findet zeitgleich statt. Der SVE ist nach wie vor ungeschlagen und liegt nur aufgrund der wenig ausgetragenen Spiele im Tabellenmittelfeld. Die Gastgeber sind ein Liganeuling und tun sich noch ein wenig schwer.

Am Tabellenende stehen sich der SV Orsenhausen und die SF Schwendi II gegenüber. Der SVO steckt weiter in der Krise. Nach vier Niederlagen am Stück sollen nun daheim wieder Punkte her. Schwendi konnte zuletzt beim 2:2 gegen Baustetten vor drei Wochen punkten und möchte in Orsenhausen wieder in die Spur kommen.

Die Partie der SGM Reinstetten/Hürbel gegen den FV Rot bei Laupheim klingt auf dem Papier recht eindeutig. Die Roter stehen noch auf Platz zwei, konnten aber zuletzt das Tempo des Tabellenführers nicht mitgehen. Die Gastgeber wollen das nutzen und dem FVR vor heimischer Kulisse Punkte abnehmen.

Im letzten 15-Uhr-Spiel reist der TSV Hochdorf am Sonntagmittag zum SV Rissegg. Die Gastgeber waren gut in die Saison gestartet, verloren dann aber ein wenig den Anschluss an die Spitze. Vergangene Woche konnte der SVR den Rotern auswärts einen Punkt stehlen und meldete sich somit zurück, wo die Hochdorfer zuletzt als Verlierer vom Platz gingen.

Abgeschlossen wird der achte Spieltag am Sonntag um 17 Uhr mit dem Spitzenspiel. Der Tabellenführer SGM Attenweiler/Oggelsbeuren empfängt die SGM Schemmerhofen/Ingerkingen. Mit sieben Siegen aus sieben Spielen stehen die Gastgeber souverän an der Tabellenspitze. Die 31:3 Tore sprechen Bände, wer momentan das Maß aller Dinge in der Liga ist. Aber auch die Gäste haben sich fast unbemerkt auf Platz drei geschoben und könnten mit einem Sieg und einem Patzer des FV Rot sogar Platz zwei erklimmen.