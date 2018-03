Spitzenspiel in Achstetten steht im Fokus

Mit drei Nachholspielen startet die Fußball-Kreisliga A II aus der langen Winterpause. Alle Spiele werden am Sonntag, 11. März, um 15 Uhr angepfiffen. Klar im Fokus steht das Spitzenspiel zwischen der TSG Achstetten und dem SV Baustetten.

Zwar ist die Tabelle durch die vielen Spielausfälle gegen Ende des vergangenen Jahres teilweise mächtig verzerrt, jedoch trennt die TSG Achstetten und den SV Baustetten nur ein Spiel. Die TSG, die Heimvorteil genießt, hat sich 40 Punkte in den bisherigen 15 Begegnungen erkämpft. Die Gäste aus Baustetten haben 33 Zähler auf dem Konto und 14 Spiele absolviert. Die Konstellation zeigt deutlich, wer am Sonntag unter Zugzwang steht. Der SVB braucht in Achstetten einen Auswärtserfolg, um als Drittplatzierter den derzeit auf Platz zwei stehenden SV Schemmerhofen überholen zu können und den Tabellenführer aus Achstetten unter Druck zu setzen. Beruhigter kann die TSG in dieses Spiel gehen, wenngleich ein Remis den SV Schemmerhofen am meisten freuen würde. Für beide Mannschaften ist es nach der langen Winterpause und der schneereichen Vorbereitungszeit ein Sprung ins kalte Wasser.

Der SV Laupertshausen und die SF Bronnen haben in den Monaten Oktober und November des Vorjahrs durchwachsene Leistungen gezeigt und sind in der Tabelle entsprechend nach hinten durchgereicht worden. Der Gast aus Bronnen hat allerdings erst 13 Spiele absolviert und könnte sich, wenn die Nachholspiele erfolgreich gestaltet werden, noch etwas nach vorn arbeiten. Fangen die Sportfreunde damit in Laupertshausen an?

Auch der SV Mietingen II hat erst 13 Begegnungen in dieser Saison hinter sich und ist Gastgeber gegen die TSG Maselheim-Sulmingen. Mietingen II will wieder zurück auf die einstelligen Tabellenplätze. Die Gäste sind Vorletzter und in akuter Abstiegsgefahr. Erst sechs Punkte gab es für die TSG zu gewinnen. Auch in Mietingen tritt Maselheim-Sulmingen als Außenseiter an.