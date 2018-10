Spitzenreiter strauchelt im eigenen Stadion

Ein bei uns verbreitetes Problem gibt es offenbar nicht in französischen Beziehungen: Sprachlosigkeit. Auch in diesem Gefühlsdrama von Philippe Harel wird ununterbrochen gequasselt – mit Freundinnen, Müttern, Kollegen, in der Liebelei und in der Ehe.

Das führt zu speziellen Verwicklungen. Denn wer nicht schweigen kann, muss lügen. Die gewöhnliche Geschichte eines Seitensprungs wird hier erzählt, recht originell ist der Perspektivenwechsel zwischen der Geliebten, der Gattin und dem Mann, den beide begehren.