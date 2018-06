Spitzenreiter steht unter Druck

In der Fußball-Kreisliga B II ist Spitzenreiter SV Mittelbuch beim Tabellenzweiten SGM Altheim/Schemmerberg gefordert. Beide Teams sind noch ohne Niederlage, die Partie ist für beide richtungsweisend. Das Spitzenspiel wird am Sonntag, 24. September, um 17 Uhr angepfiffen, die restlichen Spiele des siebten Spieltags beginnen um 15 Uhr. Bereits am Freitag wird um 17.30 Uhr die Partie zwischen Attenweiler und Ellwangen nachgeholt.

Der SV Ellwangen ist aktuell gut in Form und tritt beim TSV Attenweiler an. Mit Enas Mamudi hat der SVE einen treffsicheren Schützen in seinen Reihen, acht Mal knipste Mamudi bislang. Gegen Attenweiler ist der SVE klar favorisiert.

Der SV Mittelbuch hat nur zwei Punkte mehr auf dem Konto als Verfolger SGM Altheim/Schemmerberg. Mit einem Sieg könnte der SVM einerseits seinen Vorsprung auf komfortable fünf Zähler ausbauen, die SGM könnte andererseits mit einem Dreier die Tabellenspitze erobern. Dementsprechend motiviert werden beide Teams ins Topspiel gehen. Zuhause holte Mittelbuch bisher die maximale Ausbeute von neun Punkten, die Auswärtsbilanz der SGM ist mit drei Siegen in drei Partien ebenso makellos. Beim Duell zwischen der SGM Schemmerhofen/Ingerkingen und dem SV Orsenhausen treffen zwei ähnlich starke Teams in Ingerkingen aufeinander, die eine gute Rolle in der Liga spielen. Während die SGM am vergangenen Spieltag den SSV Biberach mit 7:0 geschlagen hat, musste der SVO eine 1:2-Niederlage gegen Altheim/Schemmerberg einstecken. Der Gewinner dieses Duells kann seine Ausgangslage im Kampf um die vorderen Plätze verbessern.

Im Kellerduell stehen sich Gastgeber SSV Biberach und der SV Fischbach gegenüber. Beiden Teams gelang bislang nur ein Remis. Die Partie könnte hart umkämpft werden, der SVF kassierte die meisten Platzverweise der Liga, das Heimteam liegt in der Fairnesstabelle nur zwei Plätze dahinter. Der SV Rissegg steht mit einem Torverhältnis von 2:29 und null Punkten am Tabellenende, zu Hause soll gegen die SGM Reinstetten/Hürbel die Bilanz aufgebessert werden. In der zweiten Saison nach dem Abstieg tut sich die SGM schwer, ist aber schon seit drei Partien ungeschlagen.

Aufsteigende Tendenz

Ebenso schwer tut sich der Absteiger SF Schwendi II. Doch auch bei den SF II ist eine aufsteigende Tendenz zu erkennen, aus den vergangenen vier Spielen holten die Schwendier starke zehn Punkte. Gastgeber TSV Hochdorf konnte in dieser Runde noch nichts Zählbares sammeln und ist Außenseiter. Im Lokalderby treffen die SF Sießen zu Hause auf den FV Rot. Während die SF vier Niederlagen in Folge einstecken mussten, gewann der FV drei der letzten vier Spiele. In der vergangenen Saison konnten beide Teams je ein direktes Duell für sich entscheiden. (mafu)