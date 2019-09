Spitzenreiter SGM Rot/Haslach kassiert in Bellamont erste Niederlage

Der FC Bellamont hat der SGM Rot/Haslach in der Fußball-Kreisliga A I die erste Saisonniederlage beigebracht. Mittelbuch verliert zu Hause gegen Stafflangen. Aufsteiger Ellwangen behält gegen Unterschwarzach die Oberhand.

FC Bellamont – SGM Rot/Haslach 3:1 (1:1). In der ersten Halbzeit waren die Gäste die bessere Mannschaft, allerdings versäumten sie es, ihr Übergewicht in Tore umzuwandeln. So konnte der FCB mit einem glücklichen 1:1 in die Pause gehen. Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, wobei in der Schlussphase der Begegnung die Gastgeber auf die Butterseite fielen. Tore: 0:1 Benjamin Grießer (38.), 1:1, 3:1 Uwe Martin (43., 90.), 2:1 Raphael Zwerger (86.). Res.: 7:1.

SV Kirchdorf – SV Erolzheim 1:1 (0:0). Die Gastgeber erwischten zwar den besseren Start, aber mit zunehmender Spieldauer neutralisierten sich beide Teams zusehends. Es war ein typisches Derby, in dem sich die Akteure gegenseitig nur wenig schenkten. In der 54. Minute gelang dem SVK durch Öztürk Karatas die 1:0-Führung. Aber schon vier Minuten später glich der Gast aus Erolzheim durch Simon Harder zum 1:1 aus. Das Unentschieden stellt ein gerechtes Ergebnis dar. Res.: 2:1.

SV Dettingen II – SV Winterstettenstadt 4:0 (2:0). Stark verbessert gegenüber den letzten Spielen präsentierte sich die Heimelf. Besonders im ersten Durchgang überzeugten die Gastgeber, die verdient mit einer 2:0-Führung in die Pause gingen. In der zweiten Halbzeit war das Spiel verteilt. Durch einen Doppelschlag entschieden die Platzherren die Partie endgültig. Der Heimsieg des SV Dettingen II geht in Ordnung, fiel allerdings deutlich zu hoch aus. Tore: 1:0 Lukas Überle (10.), 2:0 Jonas Weiß (42.), 3:0 Manuel Salzbrunn (76.), 4:0 Uwe Röck (77.).

SV Mittelbuch – SV Stafflangen 2:3 (0:3). Die Heimelf tat sich schwer, ins Spiel zu kommen. Die Gäste waren schneller und spielerisch besser und zur Halbzeitpause war die Partie eigentlich gelaufen. Der 2:3-Anschlusstreffer des SV Mittelbuch fiel zu spät. Der Sieg des SV Stafflangen geht in Ordnung. Tore: 0:1 Patrick Zoll (7.), 0:2 Eigentor (17.), 0:3 Manuel Lamp (31.), 1:3 Patrick Rehm (57.), 2:3 Maximilian Hellgoth (90+2). Bes. Vork.: Der SVM verschießt einen Foulelfmeter (32.). Res.: 9:0.

FV Biberach II – SGM Muttensweiler/Hochdorf 1:1 (0:0). Die kampfstarken Gäste spielten eine gute erste Halbzeit und hätten zur Halbzeitpause führen müssen. Auch danach war die SGM besser und ging verdient durch Fabian Angele in Führung (65.). Der Heimelf gelang in der 84. Minute durch Andrej Walter der Ausgleich. Die Gastgeber hatten danach noch Chancen, aber es blieb beim gerechten Remis.

SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II – TSV Ummendorf 2:1 (1:0). Die Gäste waren im ersten Spielabschnitt zwar optisch überlegen, zielstrebiger waren jedoch die Platzherren. Nach dem Anschlusstreffer des TSV Ummendorf (74.) wurde das Spiel nochmals richtig spannend. Die Gastgeber hatten zwar Kontermöglichkeiten, aber die endgültige Entscheidung wollte nicht fallen. Trotzdem geht der SGM-Heimsieg in Ordnung. Tore: 1:0 Rafael Birkle (14.), 2:0 Christian Wiest (70.), 2:1 Elia Schmid (74.). Res.: 1:3.

SV Ellwangen – LJG Unterschwarzach 3:1 (1:1). Die erste Halbzeit war ausgeglichen und mit einem gerechten 1:1 wurden die Seiten gewechselt. Im zweiten Durchgang erhöhte der SVE den Druck und konnte in Führung gehen. In der Folgezeit hatten beide Mannschaften Möglichkeiten, um zum Torerfolg zu kommen. Erst in der Schlussminute fiel der entscheidende Treffer zugunsten des SV Ellwangen. Tore: 0:1 Michael Karg (21.), 1:1 Markus Welte (34.), 2:1 Maximilian Willburger (50.), 3:1 Eryk Müller (90.). Res.: 1:3.