Spitzenreiter Berkheim muss nach Haslach

Der FC Mittelbiberach hat in der Fußball-Kreisliga A I beim SV Dettingen II wohl die leichteste Aufgabe des Spitzentrios am kommenden Spieltag zu lösen. Mittelbuch gastiert beim bisher ungeschlagenen SV Winterstettenstadt. Tabellenführer Berkheim muss nach Haslach. Anstoß in Dettingen ist am Sonnntag, 28.April, um 13.15 Uhr und in Winterstettenstadt um 18 Uhr. Alle restliche Spiele werden am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen.

Enger könnte es an der Tabellenspitze kaum zugehen. Berkheim hat mit 51 Punkten einen Zähler mehr als die Verfolger aus Mittelbuch und Mittelbiberach. Alle drei Teams haben jetzt mit 22 Spielen gleich viele Begegnungen absolviert. Keiner Mannschaft gelingt es, sich nur ansatzweise abzusetzen. Der FC Mittelbiberach nahm sich eine kleine Schwächeperiode, aber auch der SV Mittelbuch kann an die Leistungen der Vorrunde bisher nicht anknüpfen. Für Spannung ist also weiterhin gesorgt.

Der SV Haslach hatte in seinem Heimspiel Glück, dass er gegen den SV Kirchdorf noch zu einem Remis kam. Mit Tabellenführer BSC Berkheim bekommt es der SVH nun zu tun. Der BSC konnte die Tabellenführung trotz des spielfreien Wochenendes verteidigen und wird seinen Einsatz in Haslach herbeisehnen. Es sollte für Berkheim am Sonntag zu drei Punkten reichen.

Mittelbuch hat nichts zu verschenken

Der SV Mittelbuch muss beim bisher in dieser Saison zu Hause noch ungeschlagenen SV Winterstettenstadt antreten. Das Spitzenspiel der Mittelbucher gegen den FC Mittelbiberach ging verloren und der SVM tritt auf der Stelle. Mittelbuch hat jetzt nichts mehr zu verschenken, auch ein Remis wäre zu wenig. Winterstettenstadt könnte dagegen mit einem Unentschieden leben und will dieses Ergebnis unbedingt erreichen.

Der SV Dettingen II hat die schwierige Aufgabe, zu Hause gegen den FC Mittelbiberach antreten zu müssen. Dettingen II hat im Moment nicht die Kraft, vom vorletzten Tabellenplatz wegzukommen. Die 0:6-Klatsche gegen den SV Erlenmoos machte dies deutlich. Der SVD II wird gegen den FCM auf Schadensbegrenzung aus sein.

Einen Punkt holte der abstiegsbedrohte SV Kirchdorf zuletzt und empfängt nun den TSV Rot/Rot. Die Roter spielen eine gute Rückrunde und fertigten Muttensweiler mit 3:0 ab. Es wird schwer für den SVK werden, auch aus diesem Spiel etwas Zählbares herauszuholen.

Das Schlusslicht SV Ochsenhausen II muss in Stafflangen antreten. Es liegen schon einige Plätze zwischen den beiden Mannschaften, deshalb wäre es eine Überraschung, wenn Ochsenhausen II beim SV Stafflangen etwas erreichen könnte.

Auf dem Weg ins Mittelfeld

Der SV Erlenmoos ist Richtung Tabellenmittelfeld unterwegs. Längst hat der SVE alle Abstiegssorgen zur Seite gelegt. Ganz so locker können die Gäste aus Unterschwarzach nicht in die Partie gehen. Zwar war das 2:2 in Winterstettenstadt ein Achtungserfolg, aber richtig weitergebracht hat der eine Punkt die LJG Unterschwarzach nicht.

Der SV Muttensweiler und der FC Bellamont sind Tabellennachbarn. Gastgeber Muttensweiler verlor sein letztes Heimspiel gegen den TSV Rot/Rot deutlich mit 0:3. Bellamont erkämpfte sich in Winterstettenstadt einen Punkt. Bei diesem Spiel wird die jeweilige Tagesform den Ausschlag geben.