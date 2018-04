Spitzenduo mit unterschiedlichen Aufgaben

In der Fußball-Kreisliga B II gehen am 21. Spieltag Tabellenführer SV Mittelbuch und Verfolger SGM Altheim/Schemmerberg mit unterschiedlichen Vorzeichen in ihre Partien. Während der SVM auswärts bei der formstarken SGM Schemmerhofen/Ingerkingen gefordert ist, geht die SGM Altheim/Schemmerberg als Favorit in das Heimduell gegen die SF Schwendi II. An diesem Spieltag wird ein Freitagsspiel zwischen den SF Sießen und dem SV Ellwangen (19.15 Uhr) ausgetragen. Bei den Partien am Sonntag, den 29. April, gibt es gleich drei unterschiedliche Anstoßzeiten.

Der SV Mittelbuch (1.) hat durch das 2:2-Remis im Spitzenspiel gegen Verfolger SGM Altheim/Schemmerberg die Tabellenführung erfolgreich verteidigt, mit der SGM Schemmerhofen/Ingerkingen (4.) trifft die Elf von Trainer Marcel Übelhör erneut auf einen starken Gegner. Die SGM hat zu Hause bislang noch kein Spiel verloren und die vergangenen beiden Partien souverän gewonnen. Der SV Mittelbuch kann sich keinen Ausrutscher erlauben.

Auf einen Ausrutscher lauert der Tabellenzweite SGM Altheim/Schemmerberg, der vor heimischem Publikum gegen die SF Schwendi II den 16. Saisonsieg anpeilt. Doch der Formbarometer der Gäste zeigt deutlich nach oben, in der Rückrunde holten sie knapp zwei Zähler pro Partie.

In der Rückrunde noch ohne Punktverlust ist der FV Rot (3.). Gegen den TSV Hochdorf soll der siebte Sieg im siebten Spiel folgen. Garant für den Aufschwung ist Torjäger Alexander Thanner, in den jüngsten sechs Partien erzielte der Liga-Toptorschütze zehn Treffer. Das Hinspiel gewann der FVR knapp mit 3:2.

Der SV Ellwangen (4.) will auswärts gegen die SF Sießen (8.) seine Serie von fünf Siegen in Folge weiter ausbauen. Die Hausherren stecken im Tabellenmittelfeld fest, der SVE hingegen ist noch im Rennen um Platz drei.

Im Tabellenkeller duellieren sich Gastgeber SV Rissegg (12.) und der SV Fischbach (13.). Beide Mannschaften gingen in der Vorwoche knapp mit 2:1 als Sieger aus ihren Duellen, der Gewinner dieses Spiels sichert sich wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurrenten.

Tabellenschlusslicht SSV Biberach (14.) wittert gegen den SV Orsenhausen die Chance auf den ersten Saisonsieg. Für den SVO geht es seit dem fünften Spieltag in der Tabelle stetig bergab, ohne die solide Hinrunde stünde auch er im Tabellenkeller.

Mit dem TSV Attenweiler und der SGM Reinstetten II treffen zwei Teams auf Augenhöhe aufeinander, die Tagesform entscheidet in dieser Begegnung wohl über Sieg oder Niederlage.