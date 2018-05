Spitzenduo mit lösbaren Aufgaben

In der Fußball-Kreisliga B II gehen Spitzenreiter SV Mittelbuch und Verfolger SGM Altheim/Schemmerberg als Favoriten in ihre Partien. Der SVM tritt auswärts bei den SF Schwendi II an, die SGM gastiert beim Tabellenachten SGM Reinstetten/Hürbel. Im Topspiel der Woche duellieren sich der SV Ellwangen und die SGM Schemmerhofen/Ingerkingen. Die Partie zwischen Schwendi II und Mittelbuch wird am Sonntag, 27. Mai, um 13.15 Uhr angepfiffen. Die restlichen Begegnungen beginnen am Sonntag um 15 Uhr.

Mit je vier Siegen aus den vergangenen fünf Partien treffen mit dem SV Ellwangen (3.) und der SGM Schemmerhofen/Ingerkingen (4.) zwei formstarke Teams auf Augenhöhe aufeinander. Der Gastgeber SV Ellwangen erzielte in dieser Saison bereits 75 Tore und musste zuhause bislang erst eine Niederlage einstecken. Für die Gäste spricht der 3:1-Sieg gegen den in der Rückrunde stark aufspielenden FV Rot am vergangenen Spieltag.

Mit bislang 26 Punkten aus zehn Spielen knüpfte der Tabellenführer SV Mittelbuch in der Rückrunde ebenfalls an die Leistung der Hinserie an, gegen die SF Schwendi II (7.) soll auswärts der 21. Saisonsieg eingefahren werden. Die Heimmannschaft pendelt zwischen Rang sieben und neun und verlor das Hinrundenspiel klar mit 0:4.

Verfolger SGM Altheim/Schemmerberg (2.) geht ebenfalls als Favorit in die Auswärtspartie gegen die SGM Reinstetten/Hürbel (8.). Zwar feierten die Hausherren zuletzt drei Siege in Folge, gegen das Team mit dem besten Angriff der Liga müssen sie sich aber vor allem in der Defensive steigern.

Höhenflug ist gestoppt

Der Höhenflug des FV Rot (5.) wurde mit zuletzt zwei Niederlagen in Serie gestoppt. Zuhause sollen gegen den SV Orsenhausen (10.) wieder drei Punkte her, zumal der SVO in den vergangenen fünf Spielen leer ausging. Der TSV Attenweiler (6.) geht zuhause als Favorit in die Begegnung gegen den SSV Biberach (14.). Doch das Hinspiel gewann der TSV nur knapp mit 2:1, zudem präsentierten sich die Gäste stark formverbessert in den letzten Wochen. Im Tabellenkeller duellieren sich der SV Fischbach (13.) und der TSV Hochdorf (11.) Der TSV kann mit einem Sieg noch einen einstelligen Tabellenplatz erreichen, für Gastgeber Fischbach ist nur noch maximal Rang zwölf drin.

Die SF Sießen (9.) feierten am vergangen Spieltag mit einem 3:1-Sieg gegen den SV Fischbach nach langer Zeit mal wieder ein Erfolgserlebnis, auswärts soll gegen den SV Rissegg (12.) ein weiterer Dreier hinzukommen.