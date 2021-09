Spitalhof wird zum Rondell

Erstmals in der Geschichte der Biberacher Rondellkonzerte hat am Sonntag ein Konzert im Spitalhof stattgefunden. Wetterbedingt war es zudem das erste Konzert der diesjährigen Konzertreihe, das als Open-Air über die Bühne ging.

Passend zum lauen Sommerabend präsentierte die Band Al Jovo ihr breites Repertoire an, vorwiegend von südamerikanischen Rhythmen geprägten, Stücken vom Boss Nova, Salsa und Samba über New Jazz und Flamenco bis hin zum Blues, umrahmt von den sphärisch klingenden Kompositionen des Gitarristen Sigi Schwab. Natürlich entließ das begeisterte Publikum die Band nicht ohne mehrere Zugaben von der Bühne.

Mit dem hochkarätig besetzten Daimler-Swing- Ensemble gehen die Rondellkonzerte am kommenden Sonntag für diese Saison zu Ende. So es das Wetter wieder gut meint, erneut im Spitalhof, ansonsten in der Stadtbierhalle auf dem Gigelberg. Abhängig von der Entwicklung der Pandemie ist davon auszugehen, dass weiter die 3-G-Regeln zur Anwendung kommen werden.