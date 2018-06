Spirituelles in der Fastenzeit

Die Frühgottesdienstreihe in der diesjährigen Passionszeit in Biberach ist nun beendet. Der Kirchengemeinderat lobt das ökumenische und ehrenamtliche Engagement in der Kirche und blickt noch einmal auf diese Zeit zurück.

Die Frühgottesdienste seien in der Fastenzeit nicht mehr wegzudenken. Immer ein halbes Jahr vor der Advents- oder Passionszeit lädt Helga Schäffold zu einem Planungstreffen ein. So war es auch dieses Mal. Die Vertreterinnen der Gruppen sprechen Frühgottesdiensttermine ab und legen fest, wer das Frühstück vorbereitet. Die Frühgottesdienste fanden immer freitags um 6 Uhr morgens in der katholischen oder evangelischen Spitalkirche statt. Die Entscheidung, wo der Frühgottesdienst gefeiert werden soll, traf die jeweilige Gruppe.

In der diesjährigen Fastenzeit waren folgende Themen aktuell:

„Humor ist eine Lebenshaltung und lernbar“, vorbereitet von Ingrid Hüttl und Tagesstättenbesucher des Gemeindepsychiatrischen Zentrums.

„Wieder Aufstehen“, ein Thema für Johannes Striegel und die Chorknaben von St. Martin.

Das Thema „Meine Lebensmelodie“, wählte eine neue Gruppe um Werner Strobel.

„Gespielt – verloren, wie gehen wir mit anderen um?“ war für Lucia Brass und die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg wichtig.

„Programmiert“ war von Melanie Sauter und dem Religionskurs aus dem Wieland-Gymnasium vorbereitet.

„Brot teilen und mehr“ war für Hermann Hagel und die ökumenische Gruppe ein Thema.

Zu Beginn der Frühgottesdienstreihe waren etwas weniger Besucher anwesend, heißt es in einer Pressemitteilung. Das steigerte sich aber von Mal zu Mal auf etwa 100 Teilnehmer, die sich frühmorgens auf spirituelle Themen einließen und über Themen sprachen, die sie berühren und betreffen.

Im Anschluss an die Frühgottesdienste waren alle Besucher zu einem gemeinsamen Frühstück eingeladen. Jeweils 400 Euro wurde den katholischen und evangelischen Ferienlagern Paradiesle und Hölzle in Biberach aus dem Erlös des Frühstücks gespendet.