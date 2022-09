Im Rahmen des ökumenischen Projekts „Frauen unterwegs“ bieten die Familien-Bildungsstätte Biberach, das Evangelische Bildungswerk Oberschwaben, die Katholische Erwachsenenbildung der Dekanate Biberach und Bad Saulgau, die Bezirksarbeitskreise Evangelischer Frauen Biberach und Ravensburg am Freitag, 16. September, 17 bis circa 20 Uhr, eine spirituelle Wanderung für Frauen an. Das Motto lautet „Mit weiblichen Vorbildern vertrauensvoll auf den Weg gehen“. Die Kooperationspartnerinnen laden dazu ein, einen gemeinsamen Weg auf dem Äbtissinnenpfad im Heiligkreuztaler Wald zu gehen. An verschiedenen Stationen wird Halt gemacht, um sich von spirituellen Impulsen und Gedanken inspirieren zu lassen. An einem schönen Platz besteht die Möglichkeit, gemeinsam zu picknicken. Eine Kleinigkeit zu essen und trinken muss selbst mitgebracht werden, eventuell ein Sitzkissen. Festes Schuhwerk ist erforderlich. Die Wanderung findet bei jedem Wetter statt. Der Treffpunkt ist am Parkplatz unweit vom „Hohmichele“, am Keltenrundweg. Eine Anmeldung ist per E-Mail an info@ebo-oab.de oder info@fbs-biberach.de oder unter Telefon 07351 / 75 688 gewünscht. Auch Kurzentschlossene sind willkommen.