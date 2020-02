Spirituals für die Heilig-Geist-Kirche

Unter der Leitung von Maike Biffar haben die Biberacher Gospelfriends in der Heilig-Geist-Kirche konzertiert.

Die Heilig-Geist-Kirche ist seit Jahren renovierungsbedürftig: Die bei diesem Konzert erhaltenen Spenden sollen mithelfen, die notwendigen Arbeiten voranzubringen. Die 60 Chormitglieder, die seit 2013 zusammen singen, waren mit Begeisterung und tiefem Gespür für die alttestamentarischen und anderen christlichen Texte dabei. Maike Biffar leitete mit großem Einfühlungsvermögen und präziser Zeichengebung, unterstützt von Helga-Maria Zandel (Gitarre), Velga Kiesling (Klavier), Frank Miller (Bass) und Dora Kiesling (Cello).

Mit einem der ersten Sklaven-Spirituals „Jacob’s Ladder“ zog der Chor in die Kirche ein. Maike Biffar erläuterte dem Publikum in kurzen Sequenzen die gesungenen Lieder und ihre Herkunft. Die Dirigentin erklärte den Unterschied zwischen Spirituals, die aus den arbeitenden Sklavengruppen entstanden, durch Hören und Singen weitergegeben wurden und den später entstandenen Gospels, die komponiert worden waren, vielfach bereits unter dem Einfluss des aufkommenden Jazz. Die Spirituals entstanden durch ein Sprechverbot für die schwarzafrikanischen Sklaven auf den Südstaatenfarmen, singen durften sie. Biffar zitierte dazu E. T. A. Hoffman: „Wo die Sprache aufhört, fängt die Musik an.“ Die ersten Spirituals entstanden bereits Anfang des 17. Jahrhunderts. Als nächstes dann hörte man „Sing to the Lord“, fröhlich-rhythmisch, nach Worten des Psalms 96. „Sometimes I feel like a motherless child“ ist ein trauriges Adagio, ist ein Ausdruck von Schmerz und Verzweiflung, vermittelt die Hoffnungslosigkeit eines Kindes, das seinen Eltern entrissen wurde. Songs wie „Steal Away to Jesus", sind Lieder, die nicht nur den Glauben an Gott betreffen, sondern auch versteckte Botschaften für Sklaven enthalten, davonzulaufen. „Soon I will be done to meet my Jesus“ kommt im schnellen trabenden Zweivierteltakt daher.

Der Song „Go down Moses, let my people go“ ist eine Identifikation mit dem Volk Israel mit der Aufforderung an den Pharao, dieses verklagte Volk ziehen zu lassen. „Wade in the water“ gehört zu den bekanntesten Spirituals. Der Text spricht von Moses und dem Waten durch Wasser und erinnert an die Flucht des israelitischen Volkes aus der Sklaverei in Ägypten. „Were you there? Warst Du dort, als sie meinen Herrn kreuzigten?“ ist ein spät entstandener Spiritual von 1899. „Joshua fought the battle of Jericho“ aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert, erinnert an die im Buch Joshua geschilderte Belagerung des stark befestigten Jericho durch die aus Ägypten ausgezogenen Israeliten unter Führung Joshuas.

„I can tell the world“ spricht von der guten Nachricht für die Welt, sprich von Jesus. Der Song leitete nach den Spirituals über zu den Gospels. Bei dieser gefühlsmäßig positiver strukturierten Liedgruppe sah man die Chorsänger auch häufiger lächeln. „Hear my Prayer“, eine im fundierten Rubato-Stil kraftvoll bewegende Hymne, getextet und komponiert von Moses Hogan. „Good News“ bringt mit fröhlich-heiteren Grundton die Zuhörer zum rhythmischen Mitklatschen

„In the fold“ hat klassich-romantischen Ursprung. Maike Biffar hat eines der großen Motive aus Dvoraks Sinfonie „Aus der Neuen Welt“ für ihren Chor bearbeitet, der die große Melodie wunderschön zum Klingen brachte. „This Little Light of Mine " wurde in den 1920er Jahren für Kinder geschrieben. „Lully, Lulla, Lullay“, ein englisches Weihnachtslied aus dem 16. Jahrhundert, erzählt die Geschichte des Massakers von Herodes an den Babys der Israeliten.

„Yerushalayim“ „Jerusalem aus Gold“, ein populäres israelisches Lied von 1967, wurde im deutschsprachigen Raum vor allem durch die Schluss-Szene des Filmes „Schindlers Liste“ bekannt. „Evening rise, spirit come“ beruht auf einer indianische Volksweise, ist stimmungsvolle Mischung aus Fröhlichkeit und Sehnsucht. Zum Schluß dann der berühmte traditionelle Klassiker „An irish blessing“ Und als Zugabe wurde es modern: „You raise me up“, ein Popsong von 2001.

Das war ein klangschönes und ob seiner musikalischen und textlichen Vielfältigkeit spannendes Konzert eines in Intonation, rhythmischer Präzision und fein abgestimmten Stimmregistern exzellent studierten Chors.