Spielsachen erfreuen Kinder in der Partnerstadt Telawi

Die beiden Biberacher Kindergartenleiterinnen Nina Maier-Schuck und Heike Ladel waren erneut zu einem Besuch in der georgischen Partnerstadt Telawi, um in zehn der dortigen 17 Kindergärten zu beraten, wie es gelingen kann, in den vorhandenen Räumen Bildungsbereiche einzurichten.

Mit diesem Besuch wurde das Projekt „Wissenstransfer für die pädagogische Arbeit in den Kindergärten in Telawi“ fortgesetzt, das im Herbst 2018 im Rahmen des Städtenetzes Südkaukasus, unterstützt von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit Deutschland (GIZ) im Auftrag des Ministeriums für Internationale Zusammenarbeit, begonnen wurde. Dabei begleiten die Nina Maier-Schuck vom evangelischen Kindergarten Hühnerfeld und Heike Ladel vom katholischen Kindergarten Albert-Hetsch die 17 Einrichtungen in Telawi und Umgebung. Bei diesem Beratungsbesuch erlebten die beiden, wie sehr sich die Kinder in Telawi über Spielsachen freuen. Sie hatten gespendete Spiele mitgebracht und in einigen Kindergärten abgegeben.

An Bauernschützen 2019 wurde die Kollekte des ökumenischen Gottesdienstes auf dem Marktplatz diesem Projekt gewidmet. Damit wurden Spielmaterialien für die Kindergärten zur Einrichtung von Bildungsbereichen und Ausstattungsteile angeschafft. Weitere Geldspenden ermöglichten den Ankauf zusätzlicher Spielsachen wie Puppen, Puppengeschirr, Autos und Fahrzeuge für die Spielbereiche. Mit einer Spendenaktion wurde gebrauchtes, gut erhaltenes Spielzeug gesammelt, auch über das Hölzle-Team und die Kindergärten in der Umgebung.

Mit einem großen Transport gebrauchter Möbel wird das verpackte Spielzeug Ende des Monats nach Telawi gebracht, sodass Nina Maier-Schuck und Heike Ladel bei ihrem nächsten Besuch Ende November das Spielzeug direkt an die Kindergärten verteilen können. Im nächsten Schritt werden Raumteiler für die Einrichtung der Bildungsbereiche in weiteren Kindergärten gebaut. Das Projekt „Wissenstransfer Kindergarten“ soll im kommenden Jahr fortgesetzt werden.