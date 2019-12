Spielsachen an Kindergärten in Telawi verteilt

Die beiden Kindergartenleiterinnen Nina Maier-Schuck (Hühnerfeld) und Heike Ladel (Albert-Hetsch) haben kürzlich gespendete und neue Spielsachen aus Biberach an 18 Kindergärten in der georgischen Partnerstadt Telawi und Umgebung verteilt. Die Spielsachen sorgten bei Kindern wie Erzieherinnen für Begeisterung und glänzende Augen. Nach Aussagen mancher Eltern wollten die Kinder gar nicht mehr nach Hause und lieber weiterspielen.

Da der Transport mit Möbeln für die Berufsschule, Hilfsmitteln für eingeschränkt mobile Menschen sowie den gespendeten Spielzeugen für die Kindergärten bereits Anfang November Telawi erreichte, nutzten Nina Maier-Schuck und Heike Ladel ihren Abschlussbesuch der aktuellen Phase des GIZ-Projekts „Wissenstransfer für die pädagogische Arbeit in den Kindergärten in Telawi“ zur Verteilung der Spielsachenspenden. Gleichzeitig besuchten sie Kindergärten in Telawi, die noch keine Beratung erfahren hatten. Mit den Leiterinnen wurden Raumskizzen und Pläne zur Anregung und Einrichtung von Bildungsbereichen erarbeitet.

Wie berichtet, geht es in diesem seit 2018 über die GIZ (Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit Deutschland) finanzierten Beratungsprojekt um den Wissenstransfer für die pädagogische Arbeit in den Kindergärten in der Partnerstadt in Georgien. Das laufende Projekt endet zum Jahresende 2019. Für die Fortsetzung in einer neuen Drei-Jahres-Phase ab 2020 diskutierten und vereinbarten Nina Maier-Schuck und Heike Ladel mit den Partnerinnen in Telawi künftige Teilprojekte. Danach sollen sich, falls die Fortsetzung von der GIZ bewilligt wird, im nächsten Schritt Expertinnen aus den Kindergärten in Telawi selbst ein Bild von der pädagogischen Arbeit in den Biberacher Kindergärten machen.

Ein weiterer Workshop zu den Themen Eingewöhnung und Elternarbeit, Entwicklungsgespräche und Portfolio in Telawi könnte sich anschließen. Dazu ist ein weiterer Transport unter anderem mit Spielzeug für Frühjahr/Sommer 2020 geplant.