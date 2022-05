Spielplatz am Kesselplatz fertiggestellt

Rund zweieinhalb Jahre nachdem der Gemeinderat die grundlegende Sanierung der alten Spielstelle am Kesselplatz beschlossen hat, wurde die neue Spielfläche nun fertiggestellt, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist. Die Baumaßnahme war während der Corona-Pandemie mehrmals verschoben worden, um den Betreibern der umliegenden Cafés die Möglichkeit zu geben, ihre Außengastronomie zu erweitern. Anfang Mai starteten die Bauarbeiten am neuen Spielplatz, für den der Gemeinderat rund 40 000 Euro bereitgestellt hatte. Es wurden neue Spielgeräte angeschafft, unter anderem eine Wackelwanne und eine Kleinkinderrutsche. Eine abendliche Nutzung der Spielfläche durch die Gastronomie ist leider nicht möglich, da durch Stuhl- und Tischbeine der weiche Fallschutzbelag des Spielplatzes beschädigt würde, heißt es weiter in der Mitteilung. Im Zuge der Umbaumaßnahme wurden vor dem Gebäude in der Schrannenstraße 10 fünf Fahrradbügel installiert. Foto: Stadtverwaltung Biberach