Spielgemeinschaft holt sich den Titel

Schwäbisch Gmünd (pfm/sz) - Die U20-Volleyballerinnen der Spielgemeinschaft (SG) der TG Biberach und des SV Ochsenhausen haben sich bei der württembergischen Meisterschaft den Titel geholt. Zum ersten Mal gelang es damit einem SVO- oder TG-Nachwuchsteam diesen Titel in den Landkreis zu holen. Die Mannschaft von Trainerin Inge Arendt und Co-Trainer Malte Missoweit setzte sich in Schwäbisch Gmünd ungeschlagen durch und qualifizierte sich somit für das Regionalspielfest am 20. März in Südbaden. Dort treten jeweils die beiden besten Teams aus Nord- und Südbaden sowie Württemberg an, um die beiden Teilnehmer für die deutsche Meisterschaft am 30. April und 1. Mai in Cottbus zu ermitteln.

Nach der Absage des Bundesstützpunkteams aus Stuttgart war der große Favorit und Meisterschafts-Dauerabonnent im oberen Jugendbereich in Schwäbisch Gmünd nicht am Start. Gespielt wurde im Modus „Jeder gegen jeden“. Im erste Spiel gegen den Gastgeber und Zweitplatzierten der Nord-Staffel, DJK Schwäbisch Gmünd, funktionierte bei der Spielgemeinschaft zunächst fast alles perfekt. Mit druckvollen Aufschlägen sicherte sich Biberach/Ochsenhausen Satz eins (25:14). Im zweiten Durchgang schlichen sich zwar einige Fehler und Nachlässigkeiten ein, doch am Ende reichte es zum Satzgewinn für SG (27:25).

Im zweiten Spiel traf Biberach/Ochsenhausen auf den FV Tübinger Modell, den Zweitplatzierten der Südstaffel. Verstärkt wurde die Tübinger Mannschaft dabei mit zwei Stuttgarter Mädchen aus der Zweiten Liga. Die SG startete verhalten und ängstlich ins Spiel und lag bis zur Satzmitte klar zurück, doch dann wendete sich das Blatt. Über mutige Angriffe und druckvolle Aufschläge kämpfte sich die SG zurück und gewann den Satz letztlich mit 29:27. Tübingen zeigte sich davon beeindruckt und machte danach mehr Fehler. Biberach/Ochsenhausen gewann Satz zwei am Ende mit 25:16.

Gegner Nummer drei war der TSV Birkach. Die SG zeigte sich klar überlegen und siegte mit 25:10 und 25:8. Im Parallelspiel zwang Schwäbisch Gmünd die Tübingerinnen unerwartet in den Tiebreak, wodurch beide Teams mindestens einen Punkt liegen lassen mussten. Damit stand Biberach/Ochsenhausen bereits vor dem letzten Spiel als Meister fest.

Dennoch mobilisierte die Spielgemeinschaft gegen den TV Niederstetten, den Erstplatzierter der Nord-Staffel, nochmals alle Kräfte, um die Titelkämpfe ungeschlagen zu beenden. Dies gelang schließlich, Biberach/Ochsenhausen setzte sich klar in zwei Sätzen durch (25:15, 25:10).

Für Trainerin Inge Arendt ist es auch persönlich ein besonderer Meisterschaftsgewinn gewesen. Zum 25. Mal erreicht sie mit einem Team einen überregionalen Titel, heißt es auf der Homepage des SV Ochsenhausen. Die Titel verteilen sie wie folgt: 15 württembergische Meisterschaften, sechs württembergische Jugendpokalsiege und vier Titel bei den Regionalmeisterschaften, den früheren süddeutsche Meisterschaften.