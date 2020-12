„Spielen nicht mit Gesundheit der Menschen“

Alle vier Halbfinalpartien sind am Samstag für 11 Uhr angesetzt. Die Endspiele der 49. deutschen Tennismeisterschaften in Biberach beginnen am Sonntag parallel um 11 Uhr.

Live verfolgen lassen sich die Spiele beim Online-Streamingdienst Tennis Channel auf www.tennischannel.com. Mit dem Code „DTB2FREE“ kann man das Angebot zwei Monate lang kostenlos testen, danach ist der Monatsbeitrag von 2,49 Euro fällig. Weitere Informationen und Ergebnisse rund um die DM gibt es unter www.dtb-tennis.de/DM