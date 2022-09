Spendenaktion zugunsten „1:1 Mensch zu Mensch“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Akkordeon-Spielring Mettenberg hat erneut zu einem Kaffeenachmittag am Dorfweiher eingeladen. Bei herrlichem Sommerwetter in idyllischer Umgebung konnten die zahlreichen Gäste ihren Kaffee und Kuchen mit schwungvollen Akkordeonklängen genießen. Paula und Josef Weber (Biohof Weber) stellten ihr Hofgelände sowie sämtliche Getränke unentgeltlich zugunsten des Förderzwecks zur Verfügung. Der Akkordeon-Spielring beteiligte sich nicht nur musikalisch, sondern auch mit reichhaltigen Kuchen- und Tortenspenden. An diesem Nachmittag kam ein großartiger Spendenerlös von 496 Euro zusammen, welcher von der Älteren Generation Mettenberg großzügig auf 600 Euro aufgerundet wurde.

Dieser Spendenbetrag kommt dem Projekt „1:1 Mensch zu Mensch“ zugute. 1:1 Mensch zu Mensch ist ein unbürokratischer Hilfsfonds zur finanziellen Unterstützung von Integrationsmaßnahmen im Landkreis Biberach.

Johannes Riedel und Werner Drews als Vertreter des Hilfsfonds erläuterten anhand einiger Fallbeispiele, wofür die Spendenmittel benötigt und eingesetzt werden.

Fazit: Ein gelungener Nachmittag, der vieles miteinander vereinte: Musik, schöne Begegnungen, Kaffeegenuss und das alles für einen guten Zweck.