Spendenaktion des FC Bayern München Fanclub Ringschnait

Seit dem 24. Februar 2022 tobt der Krieg in der Ukraine und das Leid der Bevölkerung hat uns alle schockiert und auch die Hilfsbereitschaft einzelner geweckt. So auch die Hilfsbereitschaft des FC Bayern München Fanclub Ringschnait e.V., der seine Mitglieder, alle Ringschnaiter und Freunde und Bekannte aufgerufen hat, bei einer Spendenaktion mitzumachen.

An zwei Sammeltagen im Mai wurden große Spenden von Mitgliedern, Ringschnaitern, aber auch vom DM Schemmerhofen und den Eltern und Erzieherinnen der Kindertagesstätte Aßmannshardt entgegengenommen. Auch hatte Vereinsvorstand Stephan Allgaier den FC Bayern München direkt angeschrieben und der Fanclub hat für seine Spendenaktion hier auch eine großzügige Spende erhalten.

Unter den Spendengütern war alles Mögliche zu finden, Konservendosen, Hygieneartikel, Kleidung, Spielsachen, Medikamente und vieles mehr. Die Spenden wurden von Mitgliedern in Kartons verpackt und beschriftet, damit diese auch an den richtigen Stellen ankommen und verteilt werden können.

Den Transport übernahm Thomas Ruf von dem Unternehmen RS Security, der schon mehrere Fahrten mit Spendengütern in die Ukraine gemacht hat.

Die Spenden des FC Bayern München Fanclub Ringschnait e. V. kamen einer Organisation in Iviv zugute. Die Organisation kümmert sich um die Ausgabe von Essen und anderen Sachen an Familien, Kinder und Obdachlose, die sich dies nicht leisten können. Dort sind auch die gespendeten Spielsachen an die Kinder verteilt worden. Thomas Ruf hat bei seinem Besuch der Organisation direkt mitgeholfen bei der Ausgabe der Spenden an die Familien und Kinder, er hat berichtet das die Schlange, die er gesehen hat aus circa 400 Personen bestand.

Die Mitglieder des FC Bayern Fanclub Ringschnait e.V. freuen sich auf den erhaltenen Fotos zu sehen, dass ihre Spenden gut angekommen sind und den Familien und Kindern in dieser schweren Zeit ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern konnten.