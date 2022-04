Spenden geklaut: Zeugen gesucht

Auf eine Spendenkasse hatte es ein Dieb am Donnerstag in Biberach abgesehen. Gegen 22.15 Uhr wurde ein Mann in einem Schnellrestaurant in der Ulmer-Tor-Straße beobachtet, wie er eine auf dem Verkaufstresen aufgestellte Spendenkasse an sich nahm. Der Dieb flüchtete aus dem Lokal in Richtung Parkhaus.

Ein Zeuge nahm die Verfolgung auf und konnte den Mann einholen. Der war auf der Flucht gestürzt und das Geld aus der Spendenkasse verteilte sich auf der Straße. Ein weiterer Zeuge kam dazu und wollte den Dieb festhalten. Der zog ein Messer und konnte unerkannt in Richtung Zeppelinring flüchten. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl und sucht den Unbekannten. Der soll etwa 16 bis 22 Jahre alt und circa 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Der Mann trug eine blaue Jeans, einen schwarzen Kapuzenpullover und eine braune Umhängetasche.