Spenden für Flohmarkt gesucht

Der SPD-Ortsverein Biberach organisiert von Dienstag, 4., bis Samstag, 8. Oktober, einen Flohmarkt zu Gunsten des Kinderschutzbundes Biberach. Der Erlös wird für kleine Projekte und die Hausaufgabenbetreuung verwendet, heißt es in einer Mitteilung der SPD.

Das Komödienhaus öffnet seine Pforten für den Flohmarkt zu Gunsten des Kinderschutzbundes Biberach in der Woche vom 4. bis 8. Oktober. Viele Bürgerinnen und Bürger aus Biberach und Umgebung spenden dafür gut erhaltene Artikel. Am Dienstag, 4. Oktober, werden von 10 bis 18 Uhr die Sachspenden im Komödienhaus angenommen. Die Dinge, werden von den Ehrenamtlichen auf Bänken und Tischen sortiert und arrangiert. Am Mittwoch, 5., und Freitag, 7. Oktober, jeweils von 9 bis 18 Uhr, sowie am Samstag, 8. Oktober, von 9 bis 14 Uhr sind alle Interessierten dann zum Stöbern und Kaufen eingeladen.

Über folgende Spenden freut sich der SPD-Ortsverein: Glas, Porzellan, Haushaltsgegenstände, kleine Elektrogeräte, Fahrräder, Bücher, Nippes, Schmuck, Kleinstmöbel – kurz, alles „vom Hosenknopf bis zum Kommödchen, von der Anstecknadel bis zum Zuckerdöschen“. Nicht annehmen dürfen die Mitarbeiter Ski- und Skiausrüstung, sowie Kindersitze ohne TÜV-Zertifizierung. Die nicht verkauften Gegenstände werden den karitativen Vereinen vor Ort (Diakonie, Caritas, Familienzentrum, Schwarzbachschule) und den Flüchtlingen angeboten.