Spenden anstatt Schenken

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Finanzhaus Mayer in Biberach möchte in der Weihnachtszeit etwas Gutes tun und Familien in der Region helfen. Es wurde daher beschlossen, in diesem Jahr auf Weihnachtsgeschenke für Kunden und Geschäftspartner zu verzichten und die sonst dafür verwendeten Gelder zu spenden. „Wir möchten mit einer Spende an die regionale Stiftung „Kinder in Not“ Biberach in der Geschäftsführung der Caritas Biberach-Saulgau ein klein wenig Freude bringen zu Familien, die dringend Hilfe benötigen“, so Geschäftsführer Christian Mayer. „Das gesamte Team des Finanzhauses Mayer trägt diese Spende mit und freut sich, etwas in die Region zurückgeben zu können.“ Einen Scheck über 3000 Euro übergab Geschäftsführer Christian Mayer in den Räumen der Caritas Biberach-Saulgau an die Vertreter*innen der Stiftung „Kinder in Not“ Biberach.