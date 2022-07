Spende von 10 000 Euro ermöglicht Parallelfahrrad

10 000 Euro waren es, die anonymisiert bei den Offenen Hilfen der St. Elisabeth-Stiftung in Biberach ankamen und nach intensiver Ideensammlung in das Parallelfahrrad mit E-Antrieb umgesetzt wurden. Auf ihm sollen zukünftig Klienten der Offenen Hilfen zusammen mit einem Begleiter sportlich aktiv sein können und an schönen Tagen auch mal die Region Biberach erleben. Aber auch Klienten, die nicht mehr körperlich aktiv sein können, sollen durch das Bike die Chance haben, in der Region unterwegs sein zu können. Durch den zuschaltbaren Elektroantrieb kann auch der Betreuer eigenständig ohne allzu große Kraftanstrengung bewegen.

„Heute ist ein ganz besonderer Tag für uns. Das Thema Mobilität, vor allem einmal einfach rauszufahren und die Region zu genießen, war in der Vergangenheit immer nur unter großen Organisationsaufwand umzusetzen“, sagte Manfred Mergl, Leiter der Offenen Hilfe in Biberach, in seiner Ansprache. „Durch das Bike, das wir vor allem der Initiative von Celina Schuler zu verdanken haben, ist es nun viel einfacher geworden. Vor allem, weil wir dieses dank des Entgegenkommens der Stadtverwaltung auch ganz in der Nähe der Offenen Hilfen abstellen dürfen.“

Die Offenen Hilfen Biberach suchen ganzjährig ehrenamtlich Mitarbeitende für die Veranstaltungen des Jahresprogramms der Offenen Hilfen und für die Einzelbetreuung von Kindern und Erwachsenen mit Behinderung. Eine Vorqualifikation ist keine notwendig. Intersierte können sich schriftlich an Carmen Genal, Kirchplatz 10, 88400 Biberach, telefonisch unter 07351 /30 055 20 oder per Mail an carmen.genal@st-elisabeth-stiftung.de melden.