Das Organisationsteam des Frauenlaufs in Laupheim konnte jüngst einen Spendenscheck in Höhe von 1000 Euro an das Frauenschutzhaus Biberach-Saulgau der Caritas überreichen. Die dritte Auflage des Frauenlaufs musste pandemiebedingt virtuell ausgetragen werden. Hierzu hatten sich fast 300 Frauen angemeldet und absolvierten ihren Stundenlauf in der Woche vom 13. bis 19. September.

Das Orgateam um Thorsten Schmid und Alexander Schwarz kündigte bereits im Vorfeld an, pro Teilnehmerin zwei Euro für das Frauenschutzhaus spenden zu wollen. Die Spendensumme wurde nun von den Verantwortlichen auf 1000 Euro aufgerundet. Den Spendenscheck nahm Ulrike Schuler vom Frauenschutzhaus entgegen. Sie freute sich über die Zuwendung und machte deutlich, wofür das Geld verwendet wird.

„Das Frauenschutzhaus ist Anlaufstelle für Frauen, die von körperlicher, seelischer und oder sexueller Gewalt betroffen sind“, so Schuler. Es kann vorübergehende Wohnmöglichkeiten für Frauen mit und ohne Kinder anbieten, so finden die Frauen und ihre Kinder Schutz vor weiterer Bedrohung. „Wir geben Hilfe bei der Verarbeitung von Gewalt und Bedrohung und unterstützen die Frauen bei organisatorischen und rechtlichen Fragen“, sagt Ulrike Schuler. Bei der Planung weiterer Schritte mit einer gewaltfreien Lebensperspektive unterstützen die Mitarbeiter des Frauenschutzhauses. Die Organisatoren betonten den karitativen Charakter des Frauenlaufs, der in jedem Jahr eine andere Organisation unterstützt.