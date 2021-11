Spende an Notfallseelsorge

Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (EFG) Biberach hat an die ehrenamtlich arbeitende Notfallseelsorge (NFS) im Landkreis Biberach eine Spende in Höhe von 1111 Euro übergeben. Gemeindeleiter Hartmut Stadali und die beiden Pastoren Jana und Björn Ehrhardt überreichten den Scheck an die Leiterin der NFS, Iris Espenlaub.

Die EFG Biberach sieht in der Unterstützung der NFS eine ihrer grundlegenden Aufgaben, Menschen in akuten Notfall- und Krisensituationen zu helfen. Da die EFG sich nur aus Spenden ihrer Mitglieder und Freunde finanziert wurde die Spendenentscheidung über die Verwendung basis-demokratisch von der Mitgliederversammlung getroffen.

Die Spende wird zielgerichtet unter anderem für die Aus- und Fortbildung und die Ausstattung der Mitarbeitenden verwendet.