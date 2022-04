Speditionsunternehmen unterstützt „Power-Bridge Oberschwaben“

Gemeinsam mit den Speditionsunternehmen Stöhr Logistik GmbH und Grieshaber GmbH unterstützt die Handtmann Unternehmensgruppe die Aktion „Power-Bridge Oberschwaben“ des Round Table 37 in

Ravensburg. Das teilt das Unternehmen in einer Presseinformation mit.

Seit Kriegsbeginn überqueren täglich tausende Ukrainerinnen und Ukrainer die ukrainisch-slowakische

Grenze, um sich in Sicherheit zu bringen. „Die Familien auf der Flucht benötigen dringend Hilfe“, heißt es in der Pressemitteilung. In zentralen Sammelstellen in der Slowakei werden diese Menschen für die Weiterreise im Rahmen der Aktion Power-Bridge von Freiwilligen mit Hygieneartikeln, Babynahrung, Kleidung, Schlafsäcken und ähnlichem ausgestattet. Es handelt sich hierbei um Sachspenden von Privatpersonen, karitativen Organisationen und Unternehmen, die in Sammelstationen zwischengelagert und dann gesammelt in die Slowakei an die Grenze zur Ukraine transportiert werden.

„Im März sind wir von Round Table 37 aus Ravensburg kontaktiert worden“, berichtet Handtmann Geschäftsführer Heiko Pfeiffer. „Die Jungmännergemeinschaft beteiligt sich ebenfalls an der Aktion ,Power-Bridge Oberschwaben´, um zielgerichtet im Grenzgebiet zur Ukraine zu helfen. Round Table 37 suchte in der Slowakei speziell rund um und in Košice nach Lagerflächen für die Hilfsgüter, um zentral von dort aus die Ausgabestationen beliefern zu können.“

In Kechnec und in Košice, also direkt an der Autobahn an der Grenze zur Ukraine, unterhält der Handtmann Geschäftsbereich Leichtmetallguss zwei Werke. Die Ehrenamtlichen hofften, dass Handtmann sie mit den Kontakten vor Ort bei der Suche nach Lagerflächen unterstützen können. Schnell sei klar gewesen, Handtmann will hier selbst konkrete Hilfe leisten. „Wir verfügen in unserem Werk in Kechnec über die gesuchte Lagerfläche und sind im Vergleich zu Round Table 37 außerdem stark in den Themen Transport und Lagerung.“

Handtmann steuert Expertise in Logistik sowie Lagerflächen vor Ort bei. Wurden die Hilfsgüter anfänglich noch mit Kleintransportern von den ehrenamtlichen Clubmitgliedern selbst an die ukrainische Grenze transportiert, so könne sich Round Table mittlerweile über den Einsatz von großräumigen 24-Tonnern freuen: Im März hatte die Spedition Grieshaber Logistik GmbH eine Fuhre für die Hilfsaktion übernommen, Anfang April konnte dann eine weitere Hilfslieferung gemeinsam mit Handtmann und dem Speditionsunternehmen Stöhr Logistik GmbH realisiert werden. Eine weitere Fahrt in die Slowakei unter Beteiligung der Handtmann Teams aus dem Stammwerk in Biberach und den slowakischen Werken in Kosiče und Kechnec sei bereits in Planung.