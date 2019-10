Trockene Sommer, Borkenkäfer, Waldbrände in Brasilien, das Thema Wald beschäftigt die Menschen. Am Freitag, 18. Oktober, bietet der Nabu unter der Leitung von Markus Weisshaupt vom städtischen Forstamt Biberach einen circa zweistündigen Spaziergang durch den Burrenwald an. Dabei wird der Frage nachgegangen, wie sich Naturschutz und wirtschaftliche Nutzung vereinbaren lassen und wie die Forstleute den hiesigen Wald fit für die Zukunft machen wollen. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Parkplatz des Gasthaus Burren.

Teilnahmegebühr zwei Euro für Erwachsene, einen Euro für Kinder. Nabu-Mitglieder frei.