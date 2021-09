Das Team der Bundestagskandidatin der Grünen, Anja Reinalter, gibt bekannt, dass sie am Dienstag, 14. September, um 16.30 Uhr einen weiteren „Schwäziergang“ in Biberach anbieten. Interessierte sollen eine E-Mail an buero@gruene-biberach schreiben. Zudem gibt es am Mittwoch, 15. September, ab 16.30 Uhr eine Telefonsprechstunde mit der Kandidatin. Anja Reinalter ist an diesem Tag unter der Telefonnummer 0177/6096995 erreichbar.