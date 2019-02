Spatz bleibt Spitzenreiter, Amsel ist ein Sorgenkind

Immer wieder erreichen den Naturschutzbund (Nabu) Biberach Fragen zur Situation der Vögel im Winter. Insgesamt beobachteten Vogelfreunde in den vergangenen Monaten auffallend wenige Vögel im Garten und an den Futterstellen. Diesen Eindruck bestätigen die Ergebnisse der Stunde der Wintervögel (4. bis 6. Januar). Das teilt der Nabu in einer Pressemeldung mit. Demnach haben im Kreis Biberach 466 Vogelfreunde in 302 Gärten insgesamt 12 481 Vögel gezählt. Auf den Spitzenplätzen landeten Feldsperling, Haussperling und Kohlmeise. Bundesweit gab es unter den fünf am häufigsten registrierten Wintervögeln im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderungen: Es führt der Haussperling, auch Spatz genannt, mit 6,4 Vögeln pro Garten vor Kohlmeise, Blaumeise, Feldsperling und Amsel.

Der europaweit sehr milde Winter sorgt bislang dafür, dass weniger Wintervögel aus dem Norden und Osten Europas nach Deutschland kommen. Außerdem finden aufgrund des guten Angebots an Samen und Beeren viele Waldvögel auch außerhalb der Gärten noch ausreichend Nahrung und sind deshalb nicht auf die Futterstellen in den Gärten angewiesen. So wurden in diesem Jahr deutlich weniger typische Futterhausbesucher beobachtet. Kernbeißer und Gimpel wurden 45 Prozent weniger gesehen, auch Tannenmeise, Buntspecht, Eichelhäher und Kleiber machten ein Minus von 30 bis 40 Prozent. Gleichzeitig ist ein größerer Anteil der nur teilweise wegziehenden Vögel in Deutschland geblieben. Dies führte dazu, dass vergleichsweise mehr Stare, Ringeltauben, Heckenbraunellen und Rotkehlchen gesichtet wurden.

Der Wintereinbruch mit großen Schneemengen im südlichen Bayern und Baden-Württemberg während des Zählwochenendes kam wohl zu spät, um noch zu einer deutlichen Steigerung der Vogelbesuche in den Gärten zu führen. Wie jedes Jahr gibt es vor allem witterungsbedingt Verschiebungen zwischen den einzelnen Arten. Insgesamt erscheinen die Winterbestände der Vögel im Siedlungsraum seit 2011 mehr oder weniger stabil und heben sich damit erfreulich von der Bestandsentwicklung im landwirtschaftlichen Raum ab, wo es überwiegend Abnahmen gibt.

Zu wenige Regenwürmer

Mit Amsel und Grünfink gibt es aber auch im Siedlungsraum zwei klare Sorgenkinder. Die Amsel fuhr mit einem Rückgang von zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr ihr mit Abstand schlechtestes Winterergebnis ein. Sicherlich war der trockene Juli schlecht für das Überleben der Jungvögel, die so in der für sie wichtigsten Zeit keine Regenwürmer finden konnten. Dagegen sollte jedoch ein milder Winter bei diesem Teilzieher für größere Anzahlen verweilender Amseln sprechen. Daher vermuten die Nabu-Experten, dass die im Sommer grassierende Usutu-Epidemie Grund für den Rückgang der Amseln ist. Das Virus trat erstmals fast deutschlandweit auf.

Der insgesamt am deutlichsten zurückgehende Wintervogel ist der Grünfink. Seine Bestände nehmen seit 2011 im Mittel um mehr als 13 Prozent jährlich ab. Diese Art ist sehr standorttreu, sodass Zu- und Wegzug bei diesen Finken keine Rolle spielen. Die Experten des Nabu vermuten neben Veränderungen in der Landwirtschaft, die immer weniger Erntereste und Wildblumensamen für den Grünfink bereithalte, eine Infektion mit einem einzelligen Parasiten (Trichomoniasis), der insbesondere an sommerlichen Vogelfutterstellen verbreitet wird und besonders Grünfinken befällt, als Hauptursache dieses anhaltenden Rückgangs. Die Nabu-Experten bitten daher alle Vogelfreunde, insbesondere im Sommer Futterstellen sauber zu halten und die Sommerfütterung einzustellen, sollten tote Grünfinken auftreten.