Spaß und Kultur in Biberacher Innenstadt

Musik, Tanz und Spaß in Biberach gibt’s in der Biberacher Innenstadt. Wer Lust hat, ist am Samstag, 4. September, bei einem abwechslungsreichen Programm unter dem Motto „Spaß am Samstag – Kultur in der Innenstadt“ willkomen. Auf dem Viehmarktplatz/Spitalhof und auf dem Schadenhof treten jeden Samstag noch bis 17. September jeweils um 10 Uhr, 11 Uhr und 12 Uhr für eine halbe Stunde zwei Künstlerinnen, Künstler oder Gruppen auf. Am 4. September treten die Band „Brassmusix“ im Spitalhof und die Künstlergruppe „Omkareli“ auf dem Schadenhof auf. Brassmusix, bestehend aus sechs Musikanten und zwei Schlagzeugern, wird mit moderner Blasmusik begeistern. Ihr Repertoire umfasst hauptsächlich Rock, Pop, Hip-Hop, Techno und Funk. Ihre Vorbilder sind hierbei die Lucky Chops aus Manhatten und die Youngblood Brass Band aus Oregon. Auf dem Schadenhof spielt „Omkareli“ Lieder für kleine und große Kinder zum Mitsingen, Mittanzen, Mitlachen und Mitmachen. Mit Gitarre, Gesang, Geige, Trommeln und Percussion machen sie Musik für die ganze Familie. Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe und das detaillierte Programm ist unter www.kulturkalender-biberach.de unter dem Reiter „Veranstaltungsreihen“ zu finden. Foto: Stadt Biberach, Kulturamt.