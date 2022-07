Alle interessierten Kulturliebhabenden können sich am Samstag, 30. Juli, auf ein abwechslungsreiches Programm bei „Spaß am Samstag – Kultur in der Innenstadt“ freuen. Auf dem Viehmarktplatz/Spitalhof und auf dem Schadenhof treten jeden Samstag jeweils um 10 , 11 und 12 Uhr für eine halbe Stunde zwei Künstler beziehungsweise Gruppen mit Programmen aus Musik, Tanz und Unterhaltung auf. Vom 14. Mai bis zum 17. September will die Stadt Biberach damit in der Innenstadt eine unterhaltsame, sommerliche Atmosphäre schaffen.

Nach einem weiteren gelungenen Veranstaltungstag der Reihe „Spaß am Samstag“ können sich alle Besucher am kommenden Samstag auf ein neues unterhaltsames Programm freuen. Es tritt Peter Trefzger im Spitalhof und der Tanzsportverein Risstino auf dem Schadenhof auf.

Peter Trefzger begeistert auf dem Schadenhof mit unplugged Songs von Brian Adams, über 4 Non Blondes, Elton John und Udo Lindenberg bis Müller-Westernhagen.

Der Tanzsportverein Risstino bringt den Tango Argentino erneut auf die Straßen Biberachs zurück. Die Tänzerinnen und Tänzer beschränken sich dabei auf die Technik, die die ursprünglichen Elemente des argentinischen Tangos in den Vordergrund stellen.